Formel 1 in Baku: George Russell siegt 0,1 Sekunden vor Max Verstappen!

Das war erst super dominant, dann aber am Ende noch richtig knapp! George Russell (Mercedes) gewinnt den Großen Preis von Aserbaidschan – eine Zehntelsekunde vor Max Verstappen (Red Bull Racing)! Es ist sein erster Sieg seit Spielberg.

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Der Brite war von Pole gestartet, Verstappen von Platz 8. Doch am Ende war es fast ein Fotofinish. Russell konnte sich aber in letzter Sekunde retten. Der Mercedes-Pilot: «Es ist toll, wieder auf der obersten Stufe des Podiums zu stehen. Danke an mein Team, das auch in harten Momenten weiter an mich geglaubt hat und mir da durchgeholfen hat. Ich bin sehr stolz darauf, dieses Wochenende zu haben.»

Russell über sein Rennen: «Die erste Hälfte des Rennens war ganz entspannt, ich segelte nur so über die Strecke. Und dann war die Lücke nach dem Safety-Car natürlich eng, vor allem, als ich dann Max hinter mir gesehen habe, wusste ich, dass es nicht einfach wird. Er ist wirklich unglaublich gefahren. Ich bin dann bei Gelb vom Gas, hatte dann danach keinen Turbo. Da hätte mich Max fast noch auf der Linie erwischt.» Lachend sagte er: «Dann wäre wirklich schade gewesen.»



So lief der Große Preis von Aserbaidschan:

Beim Start kam Pole-Setter George Russell gut weg, verteidigte seine Führung locker. Wir erinnern uns: Sein Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli startete weit hinten von Platz 16, weil er im Qualifying am Freitag die Mauer erwischt hatte. Einen schwachen Start erwischte Charles Leclerc auf Platz 2, Oscar Piastri im McLaren zog am Ferrari-Piloten vorbei.

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Eine richtig starke Auftaktphase erwischte Red Bull Racing. Max Verstappen, mit einem Problem am Motor nur auf Startplatz 8, drehte mit frischem Motor (aus dem Pool, also straffrei) richtig auf. In Kurve 1 nach dem Start kassierte er Pierre Gasly, tankte sich von da an weiter durchs Feld. Auch sein Teamkollege Isack Hadjar hatte auf seinen weichen Reifen (Verstappen Medium) guten Speed. In Runde 7 ließ Hadjar Verstappen durch. Der Niederländer also von Platz 8 auf 3 vor!

Der andere Aufholer kam langsamer voran. Kimi Antonelli schaffte es in Runde 17 in die Punkte, war dann Zehnter, in Runde 23 überholte er Franco Colapinto, war Neunter.

Übles Wochenende erneut für Aston Martin: Lance Stroll fuhr in Runde 9 in den Notausgang in Kurve 15, bekam von seinem Team den Befehl, das Auto abzustellen. Er löste ganz kurz Gelb aus, konnte aber selbstständig aus dem Gefahrenbereich herausrollen. In Runde 22 kam Fernando Alonso zur Box – und blieb da. Der Spanier stellte ab.

In Runde 31 war Baku dann nach einer verdächtig ruhigen ersten GP-Hälfte doch noch Baku! Alex Albon fuhr seinen Williams mit blockierten Reifen frontal in die Techpro-Barrieren in Kurve 6, konnte aber unversehrt aussteigen. Das Safety-Car kam raus. Madrid-Deja-Vu: Antonelli kam wieder flott zum Stopp, gewann so eine Position gegen Norris und war Achter.

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Der Neustart sorgte dann für noch mehr Chaos. In Kurve 1 räumte Franco Colapinto seinen Teamkollegen Pierre Gasly und Lando Norris (McLaren) ab. Arvid Lindblad kam von hinten, erwischte seinen Teamkollegen Liam Lawson unglücklich. Die beiden Alpines waren damit raus, ebenso Norris. Kimi Antonelli hatte richtig Glück: Vor ihm rutschten die Alpines durch, doch der WM-Leader blieb unbeschadet. Einmal durchgezählt: 16 Autos noch dabei. Raus beide Aston Martin, beide Alpine, Alex Albon und Lando Norris.

Was fast unterging: Max Verstappen hatte beim Restart Oscar Piastri kassiert, war also Zweiter; Antonelli nach all dem Gewusel Siebter. Der zweite Restart diesmal problemfrei – weiter Russell vor Verstappen, Piastri, Hadjar, Leclerc, Hamilton und Antonelli. Ein Verbremser eine Runde später beförderte Piastri dann fast ans Ende des Feldes. Hadjar bedankte sich.

Kimi Antonelli arbeitete sich weiter vor, zwar zwei Runden vor Schluss Fünfter. Sein Kollege George Russell hatte unterdessen einen hochmotivierten Max Verstappen im Nacken. Eine Runde, bevor die Spitze ins Ziel kam, crashte dann noch Valtteri Bottas (Cadillac). Die gelbe Flagge konnte aber auch nichts mehr durcheinanderbringen – George Russell siegte haarscharf vor Max Verstappen.