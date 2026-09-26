Hockenheim Superpole 1: Soomer, Orgis und Kovács sind eine Runde weiter

Neun Piloten versammelten sich auf dem Hockenheimring zur Superpole 1. Nur die drei Schnellsten würden die Chance erhalten, sich für die Superpole 2 und damit für einen Startplatz in den ersten drei Reihen zu bewerben. Milan Merckelbagh, Hannes Soomer, Lorenzo Zanetti, Leon Orgis, Kevin Orgis, Martin Vugrinec, Jan Mohr, Marco Fetz und Bálint Kovács warfen sich ins 15-minütige Getümmel der Superpole 1.

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Leon Orgis war gestern heftig abgeflogen und hatte seinen Mechanikern einen Haufen Arbeit in die Box gestellt. Doch die Jungs hatten sich ins Zeug gelegt und Orgis‘ Arbeitsgerät für den Samstag wieder flott gemacht.

Zanetti fuhr mit seiner Triple M Ducati gleich in seiner ersten gezeiteten Runde eine 1.25,330 min und setzte sich kurzzeitig an die Spitze. Doch wenig später machte ihm bereits Soomer den Platz an der Sonne streitig. Genießen konnte der Este das nicht, denn kurz darauf, ebenfalls in seiner zweiten gezeiteten Runde, war Leon Orgis zur Stelle, der mit einer Zeit von 1.24,971 min überzeugte. Direkt hinter den beiden tauchte mit Kevin bereits der nächste Orgis auf.

Kampf bis zum letzten Meter

Kurz vor der Halbzeit war auch Vugrinec mit der BCC-BMW zur Stelle und fuhr auf den zweiten Platz vor. An Leon Origs Bestzeit konnte aber auch der Kroate nicht rütteln. Knapp sieben Minuten blieben den Herren, um noch eine entsprechende Antwort auf die ersten Drei zu finden. Der eine oder andere legte noch einen letzten, schnellen Boxenstopp hin, um sich für die letzten Trainingsminuten zu rüsten.

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Leon Orgis und Martin Vugrinec schauten sich das restliche Training aus der Box aus an und konnten miterleben, wie sich Jan Mohr mit seiner BMW und einer Zeit von 1.25,148 min vom letzten auf den zweiten Platz katapultierte und damit noch seinen Teamkollegen Hannes Soomer aus den Top Drei kickte. Doch der Este ließ sich nicht lumpen und antwortete mit einer 1.24,864 min und der Führung. Leon Orgis rutschte damit auf Rang 2 und in seiner letzten Runde vor der schwarz weiß karierten Flagge genehmigte sich Gastfahrer Kovács noch den dritten Rang. Mohr hatte als Vierter das Nachsehen.