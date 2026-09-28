Tag 1 nach dem Finale der Euro Moto: ADAC richtet ab 2027 die IDM aus

Der ADAC e.V. richtet ab der Saison 2027 die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) aus. Das höchste deutsche Prädikat im Motorrad-Rundstreckensport ging 2026 unter dem Namen Euro Moto an den Start und kehrt ab der kommenden Saison zu seinem traditionellen Namen IDM zurück. Der ADAC übernimmt die Plattform von der Motor Presse, die sich als Promoter der IDM auf eigenen Wunsch zurückzieht. Pirelli bleibt auch zukünftig exklusiver Reifenpartner der IDM.

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Unter dem Dach des ADAC wird die IDM neu ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen die gezielte Nachwuchsförderung, klare sportliche und organisatorische Strukturen sowie der Ausbau zu einer familienfreundlichen Motorsportplattform. Die Serie soll jungen Talenten als zentrale Entwicklungsplattform und Sprungbrett in den internationalen Motorradsport dienen.

«Wir wollen den Motorradsport auf der Rundstrecke in Deutschland nachhaltig stärken und den Nachwuchs gezielt fördern – mit dem klaren Ziel, in den kommenden Jahren international wieder präsenter zu sein. In den vergangenen Jahren haben wir durchgängige Förderprogramme für den Nachwuchs aufgebaut und veranstalten mit dem sehr erfolgreichen Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring eine der größten Sportveranstaltungen des Landes. Mit der IDM übernehmen wir nun Verantwortung für die gesamte Spitze des deutschen Motorrad-Rundstreckensports und wollen den bestehenden Teilnehmern wie auch Nachwuchstalenten neue Perspektiven eröffnen. Unser Dank gilt der Motor Presse für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren», sagt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Verlässliche Regeln und bessere Einstiegsmöglichkeiten

Das sportliche Konzept sieht die Superbike-Klasse unverändert als Top-Kategorie vor. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Sportbike-Klasse, die als Nachwuchsplattform gestärkt werden soll. Zusammen mit der Supersport-Klasse bilden sie die drei vorgesehenen Prädikatsklassen der IDM. Klare, nachvollziehbare und beständige technische Reglements sollen den Wettbewerb transparenter machen und den Teams mehr Planungssicherheit geben.

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Ein verlässlicher Faktor im Technikpaket sind die Reifen von Pirelli. Auch unter dem Dach des ADAC bleibt Pirelli zukünftig der Reifenpartner der IDM und rüstet die drei Prädikatsklassen exklusiv aus.

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Mehr Nähe zu den Fans

Auch abseits der Rennstrecke soll die IDM neue Impulse erhalten. Mittelfristig ist ein Ausbau der Fan-Aktivitäten im Fahrerlager geplant. Damit soll die Meisterschaft Motorsportbegeisterte und Familien gleichermaßen stärker ansprechen.

Der Kalender für 2027 umfasst sieben Veranstaltungen zwischen Mai und September. Geplant sind Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben, in Brünn und Most in Tschechien, auf dem DEKRA Lausitzring, in Assen in den Niederlanden sowie auf dem Nürburgring und in Hockenheim.

Termine IDM 2027 (Änderungen vorbehalten)

14. – 16. Mai Motorsport Arena Oschersleben

28. – 30. Mai Brünn/CZ (TBC)

25. – 27. Juni Most/CZ (TBC)

23. – 25. Juli Lausitzring

13. – 15. August Assen/NL

03. – 05. September Nürburgring

24. – 26. September Hockenheim

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