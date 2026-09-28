Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Dominique Aegerter (Kawasaki) in Cremona: Endlich wieder in den Top-10

Im Vergleich zu seinem Teamkollegen und Doppelsieger Jeremy Alcoba verblassen die Ergebnisse von Dominique Aegerter beim Supersport-Event in Cremona. Wie der Kawasaki-Pilot sein Wochenende einschätzt.

Supersport-WM

Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Kawasaki
Dominique Aegerter
© Kawasaki

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Es war eine Sensation, als Jeremy Alcoba am Samstag im ersten Lauf auf dem Cremona Circuit als Sieger über die Ziellinie brauste – es war der erste Supersport-Sieg des Spaniers und der erste von Kawasaki seit Can Öncü in Mandalika 2023. Am Freitag hatte der 23-Jährige im Qualifying bereits die erste Pole-Position seit Philipp Öttl in Jerez 2021 eingefahren. Noch größer war der Jubel, als Alcoba auch das zweite Rennen am Sonntag für sich entschied.

Werbung

Werbung

Das zehnte Saisonmeeting war der Beweis: Die Kawasaki ZX-6R 636 ist konkurrenzfähig. Und mit Abstrichen gilt das auch für Dominique Aegerter, der beim Heimrennen seines Puccetti-Teams im ersten Lauf einen neunten Platz einfahren konnte und damit erstmals seit Assen (Sechster in Lauf 1) wieder ein einstelliges Ergebnis erreichte.

«Ich freue mich, dass ich nach einiger Zeit wieder ein Rennen in den Top-10 beendet habe, und zwar auf Platz 9, wodurch wir einige gute Punkte sammeln konnten», sagte der 35-Jährige erleichtert. «Es hat viel Spaß gemacht, da ich zahlreiche spannende Zweikämpfe mit anderen Fahrern hatte. Auch wenn wir immer etwas mehr wollen, nehme ich das Positive mit, denn wir sind endlich auf dem richtigen Weg und ich bekomme ein etwas besseres Gefühl für das Motorrad.»

Im Artikel erwähnt

Weil Aegerters schnellste Rennrunde in 1:32,354 min nicht unter den besten neun war, fiel der Kawasaki-Pilot in der Startaufstellung für das zweite Rennen um drei Plätze auf die 15. Position zurück. Nach 23 Runden und vielen Zweikämpfen kreuzte der zweifache Supersport-Weltmeister als Zwölfter die Ziellinie.

Werbung

Werbung

«Natürlich wollte ich mehr als nur den zwölften Platz erreichen. Mein Start war gut, aber in den ersten Runden fehlte mir die Leistung, um anzugreifen und zu überholen», erklärte Aegerter. «In der Mitte des Rennens wurde es besser, und in dieser Phase war ich wirklich konkurrenzfähig. So konnte ich andere Fahrer überholen und mich nach vorne kämpfen. Aber in der Schlussphase hatten wir ein wenig Mühe, weil ich in jeder Runde so hart wie möglich gepusht habe. Insgesamt denke ich, dass es hier in Cremona ein positives Wochenende war, da wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.»

TV-Programm

Was sagt Aegerter zur Performance seines Teamkollegen? «Ich freue mich riesig für ihn und das Team, dass wir diesen Erfolg hier in der Heimat des Teams erzielen konnten. Aber ich freue mich auch für die gesamte Kawasaki-Familie, denn wir hatten dieses Jahr keine so einfachen Zeiten», versicherte der Rohrbacher. «Es ist großartig zu sehen, dass unser Motorrad konkurrenzfähig ist. Wenn alles zusammenpasst, können wir mit unserem Paket schnell sein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

20

30:45,330

1:31,802

25

02

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

20

+0,493

1:31,775

20

03

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

69

20

+1,700

1:31,587

16

04

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

7

20

+2,420

1:31,797

13

05

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

20

+6,502

1:32,283

11

06

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

20

+10,678

1:31,965

10

07

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

65

20

+12,460

1:32,003

9

08

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

64

20

+12,555

1:32,299

8

09

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

11

20

+12,875

1:32,167

7

10

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

94

20

+14,130

1:32,209

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM