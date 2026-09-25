Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Kalex-Pilot Salac und das «fast perfekte Moto2-Wochenende in Österreich»

American-Racing-Pilot Filip sorgte zuletzt mit der Pole-Position und Rang 2 beim Österreich-GP für das nächste Moto2-Highlight. Der Tscheche hat damit auch in der WM-Tabelle weiter Boden gut gemacht.

Moto2

Filip Salac arbeitete sich in der WM-Tabelle auf Platz 7 nach vorne
Filip Salac arbeitete sich in der WM-Tabelle auf Platz 7 nach vorne
Foto: Gold and Goose
Filip Salac arbeitete sich in der WM-Tabelle auf Platz 7 nach vorne
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Tscheche Filip Salac bleibt im Gespräch. Nach einer missglückten Saison 2025 auf der Boscoscuro-Moto2 bei Marc VDS Racing läuft es in der US-Mannschaft American Racing sehr viel besser. Der vermeintlich höher eingeschätzte Teamkollege Roberts steht im Schatten des Neuzugangs. Auch auf dem Red Bull Ring enttäuscht der Sieger des Silverstone-GP nicht.

Werbung

Werbung

Platz 1 im Zeittraining zum Auftakt ließ Salac am Samstag die Pole-Position folgen – der Rundenrekord wurde gleich mit einkassiert. Als es am Sonntag um den Sieg ging, konnte Salac dann zwar nur Platz 2 holen, was dennoch einem Traumergebnis für Fahrer und Mannschaft gleichkam, denn noch steckte der Frust über den Technik-Ausfall beim Kampf um Platz 3 beim San-Marino-GP in den Knochen.

Defensive Taktik

Bemerkenswert war der jüngste Auftritt der Startnummer 12 auch deshalb, weil es gleich nach dem Start rückwärts ging. Sowohl Izan Guevara als auch Ivan Ortola hatten sich vorbeigeschlängelt. An dritter Stelle hing Salac dann fast bis zur Halbzeit fest. Der Grund laut Salac: «Zu Beginn hat sich das Motorrad mit dem vollen Tank nicht so perfekt angefühlt und ich wollte auch nicht ganz am Anfang meine Reifen ruinieren – und an dieser Stelle wollte ich sowieso keinen Blödsinn machen.»

Im Artikel erwähnt

Später musste der 24-Jährige seinen Plan für falsch erklären: «Ich ärgere mich schon, dass ich zu Beginn nicht voll angegriffen habe, denn als ich an Ivan (Ortola) vorbei war, war die Lücke nach ganz vorne bereits zu groß.» Korrekt – Guevara gelang es, mit vollem Druck im Sattel zu bleiben und über zwei Sekunden auf den ab Runde 12 auf P2 geführten Filip Salac herauszufahren.

Werbung

Werbung

Als die Spitze das Ziel erreichte, betrug der Abstand immer noch 1,7 Sekunden und nach der Pole am Samstag ging die schnellste Rennrunde jetzt an den Spanier auf der Boscoscuro. Salac: «Izan ist schon erstaunlich, dass er mit dem Bike um den WM-Titel fährt und hier einen so guten Job auch mit den Reifen gemacht hat, sagt viel.»

TV-Programm

Beim Österreich-GP hatte sich Salac die Pole-Position erkämpft
Beim Österreich-GP hatte sich Salac die Pole-Position erkämpft
Foto: Gold and Goose
Beim Österreich-GP hatte sich Salac die Pole-Position erkämpft
© Gold and Goose

Salac nahm das Resultat aber dankend an, trotz hoher Erwartungen: „Nach den ersten Plätzen im Zeittraining und im Qualifying könnte man glauben, es ist eine Enttäuschung – das Gegenteil ist der Fall. Ich bin sehr froh für mich und das Team nach der letzten Enttäuschung. Am Ende war eben ein fast perfektes Wochenende.»

Salac hat etliche Moto2-Größen hinter sich gelassen

Dank 20 Zählern ging es in der WM-Tabelle weiter voran bis auf Platz 7. Kaum einer hätte es für realistisch gehalten, aber Salac rangiert souverän vor Moto2-Größen wie Celestino Vietti, den Fantic-Piloten Baltus und Canet, Öncu, Arbolino und eben auch Boxennachbar Joe Roberts.

Werbung

Werbung

Filip Salac hatte noch mehr vor. «Es ist nach den Ausfällen unrealistisch, über den Titel zu sprechen, aber es gibt noch einen Haufen Rennen und das erklärte Ziel ist ein Endrang in den Top 5.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

23

35:53,421

1:32,879

25

02

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

23

+1,728

1:33,070

20

03

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

23

+2,945

1:33,238

16

04

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

23

+4,289

1:33,287

13

05

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

4

23

+4,868

1:32,913

11

06

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

23

+12,137

1:33,457

10

07

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

23

+13,673

1:33,387

9

08

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

23

+14,302

1:33,687

8

09

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

23

+14,865

1:33,657

7

10

Luca Lunetta

SpeedRS Team

Luca Lunetta

SpeedRS Team

32

23

+17,263

1:33,682

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM