Rote Flagge beim Formel-1-Reifentest: Stille in Abu Dhabi

Nach etwas mehr als zwei Teststunden wurden am Yas Marina Circuit die roten Flaggen geschwenkt. Der Grund: Ryo Hirakawa ist im Haas-Renner in der ersten Kurve in der Streckenbegrenzung gelandet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ryo Hirakawas Einsatz in Abu Dhabi fand ein jähes Ende
Ryo Hirakawas Einsatz in Abu Dhabi fand ein jähes Ende
Foto: Zak Mauger / Getty Images
Ryo Hirakawas Einsatz in Abu Dhabi fand ein jähes Ende
© Zak Mauger / Getty Images

Im Artikel erwähnt

Die Formel-1-WM ist Geschichte, doch auf dem Yas Marina Circuit wird immer noch Gas gegeben: Zum Abschluss des Jahres dürfen die Teams noch mit den homologierten 2026er-Reifen auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi ausrücken. Damit sie möglichst viele Daten sammeln können, wird sowohl mit dem Testträger als auch mit dem 2025er-Auto getestet.

Entsprechend viele Nachwuchsfahrer dürfen neben vielen Stammfahrern Gas geben, darunter auch Ryo Hirakawa, der im diesjährigen Haas-Renner bereits 40 Runden gedreht hatte, bevor er um 11:17 Uhr Ortszeit (8:17 Uhr MEZ) in der ersten Kurve des 5,281 km langen Rundkurses mit dem Heck in der Streckenbegrenzung landete.

Zu diesem Zeitpunkt war Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto, der bis zur Unterbrechung 50 Mal um die Piste geflitzt war. Der Brasilianer war wie alle der teilnehmenden Stammpiloten aus diesem Jahr im Testträger von Sauber unterwegs.

Die Bestzeit, die keine grosse Aussagekraft hat, wurde von Luke Browning im 2025er-Williams eingestellt. Der Brite schaffte die Runde in 1:23,920 min. Auch der neue Weltmeister Lando Norris ist im Einsatz, er drehte bis zur roten Flagge 30 Runden.

Reifentest Abu Dhabi, 11:17 Uhr

  1. Luke Browning, Williams, 2025er-Auto, 1:23,920 min

  2. Jak Crawford, Aston Martin, 2025er-Auto, 1:25,261

  3. Pato O’Ward, McLaren, 2025er-Auto, 1:25,457

  4. Paul Aron, Sauber, 2025er-Auto, 1:25,484

  5. Lando Norris, McLaren, Testträger, 1:26,142

  6. Charles Leclerc, Ferrari, Testträger, 1:26,417

  7. Carlos Sainz, Williams, Testträger, 1:26,454

  8. Liam Lawson, Racing Bulls, Testträger, 1:26,505

  9. Dino Beganovic, Ferrari, 2025er-Auto, 1:26,546

  10. Gabriel Bortoleto, Sauber, Testträger, 1:26.767

  11. Frederik Vesti, Mercedes, 2025er-Auto, 1:26,769

  12. Arvid Lindblad, Racing Bulls, 2025er-Auto,1:26,794

  13. Kimi Antonelli, Mercedes, Testträger, 1:27,302

  14. Pierre Gasly, Alpine, Testträger, 1:27,433

  15. Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, 2025er-Auto, 1:27,456

  16. Isack Hadjar, Red Bull Racing, Testträger, 1:27,515

  17. Kush Maini, Alpine, 2025er-Auto, 1:27,544

  18. Ryo Hirakawa, Haas, 2025er-Auto, 1:27,643

  19. Oliver Bearman, Haas, Testträger, 1:28,657

  20. Stoffel Vandoorne, Aston Martin, Testträger, 1:29,227

