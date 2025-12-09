Rote Flagge beim Formel-1-Reifentest: Stille in Abu Dhabi

Die Formel-1-WM ist Geschichte, doch auf dem Yas Marina Circuit wird immer noch Gas gegeben: Zum Abschluss des Jahres dürfen die Teams noch mit den homologierten 2026er-Reifen auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi ausrücken. Damit sie möglichst viele Daten sammeln können, wird sowohl mit dem Testträger als auch mit dem 2025er-Auto getestet.

Entsprechend viele Nachwuchsfahrer dürfen neben vielen Stammfahrern Gas geben, darunter auch Ryo Hirakawa, der im diesjährigen Haas-Renner bereits 40 Runden gedreht hatte, bevor er um 11:17 Uhr Ortszeit (8:17 Uhr MEZ) in der ersten Kurve des 5,281 km langen Rundkurses mit dem Heck in der Streckenbegrenzung landete.

Zu diesem Zeitpunkt war Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto, der bis zur Unterbrechung 50 Mal um die Piste geflitzt war. Der Brasilianer war wie alle der teilnehmenden Stammpiloten aus diesem Jahr im Testträger von Sauber unterwegs.

Die Bestzeit, die keine grosse Aussagekraft hat, wurde von Luke Browning im 2025er-Williams eingestellt. Der Brite schaffte die Runde in 1:23,920 min. Auch der neue Weltmeister Lando Norris ist im Einsatz, er drehte bis zur roten Flagge 30 Runden.

Reifentest Abu Dhabi, 11:17 Uhr

Luke Browning, Williams, 2025er-Auto, 1:23,920 min Jak Crawford, Aston Martin, 2025er-Auto, 1:25,261 Pato O’Ward, McLaren, 2025er-Auto, 1:25,457 Paul Aron, Sauber, 2025er-Auto, 1:25,484 Lando Norris, McLaren, Testträger, 1:26,142 Charles Leclerc, Ferrari, Testträger, 1:26,417 Carlos Sainz, Williams, Testträger, 1:26,454 Liam Lawson, Racing Bulls, Testträger, 1:26,505 Dino Beganovic, Ferrari, 2025er-Auto, 1:26,546 Gabriel Bortoleto, Sauber, Testträger, 1:26.767 Frederik Vesti, Mercedes, 2025er-Auto, 1:26,769 Arvid Lindblad, Racing Bulls, 2025er-Auto,1:26,794 Kimi Antonelli, Mercedes, Testträger, 1:27,302 Pierre Gasly, Alpine, Testträger, 1:27,433 Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, 2025er-Auto, 1:27,456 Isack Hadjar, Red Bull Racing, Testträger, 1:27,515 Kush Maini, Alpine, 2025er-Auto, 1:27,544 Ryo Hirakawa, Haas, 2025er-Auto, 1:27,643 Oliver Bearman, Haas, Testträger, 1:28,657 Stoffel Vandoorne, Aston Martin, Testträger, 1:29,227