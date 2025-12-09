Rote Flagge beim Formel-1-Reifentest: Stille in Abu Dhabi
Nach etwas mehr als zwei Teststunden wurden am Yas Marina Circuit die roten Flaggen geschwenkt. Der Grund: Ryo Hirakawa ist im Haas-Renner in der ersten Kurve in der Streckenbegrenzung gelandet.
Die Formel-1-WM ist Geschichte, doch auf dem Yas Marina Circuit wird immer noch Gas gegeben: Zum Abschluss des Jahres dürfen die Teams noch mit den homologierten 2026er-Reifen auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi ausrücken. Damit sie möglichst viele Daten sammeln können, wird sowohl mit dem Testträger als auch mit dem 2025er-Auto getestet.
Entsprechend viele Nachwuchsfahrer dürfen neben vielen Stammfahrern Gas geben, darunter auch Ryo Hirakawa, der im diesjährigen Haas-Renner bereits 40 Runden gedreht hatte, bevor er um 11:17 Uhr Ortszeit (8:17 Uhr MEZ) in der ersten Kurve des 5,281 km langen Rundkurses mit dem Heck in der Streckenbegrenzung landete.
Zu diesem Zeitpunkt war Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto, der bis zur Unterbrechung 50 Mal um die Piste geflitzt war. Der Brasilianer war wie alle der teilnehmenden Stammpiloten aus diesem Jahr im Testträger von Sauber unterwegs.
Die Bestzeit, die keine grosse Aussagekraft hat, wurde von Luke Browning im 2025er-Williams eingestellt. Der Brite schaffte die Runde in 1:23,920 min. Auch der neue Weltmeister Lando Norris ist im Einsatz, er drehte bis zur roten Flagge 30 Runden.
Reifentest Abu Dhabi, 11:17 Uhr
Luke Browning, Williams, 2025er-Auto, 1:23,920 min
Jak Crawford, Aston Martin, 2025er-Auto, 1:25,261
Pato O’Ward, McLaren, 2025er-Auto, 1:25,457
Paul Aron, Sauber, 2025er-Auto, 1:25,484
Lando Norris, McLaren, Testträger, 1:26,142
Charles Leclerc, Ferrari, Testträger, 1:26,417
Carlos Sainz, Williams, Testträger, 1:26,454
Liam Lawson, Racing Bulls, Testträger, 1:26,505
Dino Beganovic, Ferrari, 2025er-Auto, 1:26,546
Gabriel Bortoleto, Sauber, Testträger, 1:26.767
Frederik Vesti, Mercedes, 2025er-Auto, 1:26,769
Arvid Lindblad, Racing Bulls, 2025er-Auto,1:26,794
Kimi Antonelli, Mercedes, Testträger, 1:27,302
Pierre Gasly, Alpine, Testträger, 1:27,433
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, 2025er-Auto, 1:27,456
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Testträger, 1:27,515
Kush Maini, Alpine, 2025er-Auto, 1:27,544
Ryo Hirakawa, Haas, 2025er-Auto, 1:27,643
Oliver Bearman, Haas, Testträger, 1:28,657
Stoffel Vandoorne, Aston Martin, Testträger, 1:29,227
