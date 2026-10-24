Pedro Acosta (5.): «Vorne nichts zu gewinnen, hinten nichts zu verlieren»

Im feuchten Qualifying hatte Pedro Acosta eine Zeit von 1:36,5 min gesetzt, was für Startplatz 7 reichte. Im Sprint holte der Spanier das heraus, was seine KTM hergab, und überquerte die Ziellinie als Fünfter. Auf dem zum Zeitpunkt des Sprints trockenen Kurs war nicht mehr drin.

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Acosta mit starkem Start, dann riss der Faden

Red Bull-Athlet Pedro Acosta erwischte einen guten Start, ließ in der ersten Runde Jack Miller (Yamaha) und Raul Fernandez (Aprilia) hinter sich. Zeitweise lag er auf Platz 4 und lieferte sich Duelle mit Johann Zarco (Honda) und Alex Marquez (Ducati). Dann zogen Fabio Di Giannanto (Ducati) und Marco Bezzecchi (Aprilia) an ihm vorbei. Dass es am Ende für Platz 5 reichte, verdankte er auch den Ausfällen von Johann Zarco und Jorge Martin.

«Ich hatte einen guten Start und fuhr starke erste Runden», sagte Acosta rückblickend über die Anfangsphase des Rennens. «Zu Beginn habe ich versucht, den Reifen stärker zu beanspruchen, um an der Spitze dranzubleiben. Danach wurde ich nicht wirklich langsamer – die anderen waren einfach schneller.» Im letzten Renndrittel ließ er die Gruppe um «Diggia» und Bezzecchi davonziehen. «Drei Runden vor Schluss gab es vor mir nichts mehr zu gewinnen und hinter mir nichts zu verlieren. Deshalb bin ich nur noch ins Ziel gerollt. Man muss das Motorrad einfach nach Hause bringen.»

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Warum er am Ende nicht mehr angreifen konnte, war schnell ausgemacht: Das Fahrwerk der KTM war in den schnellen Kurven unruhig. In der letzten Kurve und auf der Geraden habe er viel Zeit verloren. «Ich habe viel versucht, aber das Problem wurde immer schlimmer.»

Im nassen FP2 habe das Bike noch ordentlich funktioniert, mit abtrocknender Piste sei es schlechter geworden. «Das ist etwas, das wir wissen: Auf trockener Strecke haben wir Probleme.» In der WM liegt Acosta mit 263 Punkten jetzt punktgleich mit Ai Ogura auf Rang 4.