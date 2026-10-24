Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Bezzecchi (4.) überzeugt: «Die Weltmeisterschaft ist noch nicht gelaufen»

Der WM-Dritte Marco Bezzecchi beendete den Samstag auf Phillip Island als bester Aprilia-Pilot. «Bez» war mit seinem Sprint zufrieden und erinnerte an die verrückte laufenden WM-Saison.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi schaffte es im Sprint auf Rang 4
Marco Bezzecchi schaffte es im Sprint auf Rang 4
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi schaffte es im Sprint auf Rang 4
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Begriff «Rhythmusstörung» trifft es gut, wenn um den Sprint-Samstag auf Phillip Isalnd und Marco Bezzecchi geht. Denn nach einem fabelhaften Auftakt des Australien-GP – Bezzecchi war im Zeittraining Schnellster und in der Nähe des Rundenrekords – ging es am mittleren Tag des Events mit größeren Ausschlägen zurück und wieder nach vorne.

Werbung

Werbung

Im nassen FP2 schlug sich der Racer aus Rimini mit Rang 4 einwandfrei, Probleme auf Regenreifen waren nicht offensichtlich. Doch in einem Mix aus Pech (Bezzecchi wurde aufgehalten) und mangelndem Vertrauen auf der weniger nassen Strecke spuckte das Q2 den Aprilia-Werksfahrer nur auf Position 9 aus.

Von hier tat sich «Bez» wenig überraschend schwer. Und doch gelang de Nummer 72 eine bemerkenswerte Aufholjagd, die auch von er drittschnellsten Rennrunde dokumentiert wurde. Bezzecchi, der in Runde 1 bis auf Platz 12 zurückgereicht wurde schaffte es sich mit einer fehlerfreien Fahrt noch bis auf Rang zu bringen. Selbst Rang 3 schien und damit ein Extrabonus an WM-Punkten schien in Aussicht, doch im Finale kam Bezzecchi nicht mehr an Landsmann Fabio Di Giannantonio vorbei. Bemerkenswert: Das Ziel erreichte der beste Aprilia-Pilot lediglich 1,074 s hinter Sieger Marquez.

Im Artikel erwähnt

Die Aussagen Bezzecchi nach dem kurzen Rennen waren von Licht und Schatten geprägt. «Ich kann nicht sagen, warum genau ich im Qualifying keine bessere Zeit hinbekommen habe. Als es ganz trocken war lief es sehr gut, ebenso als es sehr nass war aber dazwischen hat etwas gefehlt. Ich kann es nicht rückgängig machen. Mit dem Sprint muss ich ansonst aber zufrieden sein, es hat Spaß gemacht zu überholen, aufzuholen und auch die Spitze im Augen zu haben – nur gewinnen hätte noch mehr Spaß bereitet.»

Werbung

Werbung

Bezzecchi, der erst im Mediengespräch von den Verletzungen seines Teamkollegen erfuhr, zeigte sich geschockt: «Shit! Das ist sehr traurig und schade für Jorge, der einen sehr starken Job gemacht hat. Es ist auch hart für das gesamte Aprilia-Projekt. Ich hoffe ich sehe Jorge noch bevor er abreist. Ich schicke ihm auch so einen Drücker und hoffe das er schnellstmöglich wieder fit wird.»

TV-Programm

Willkommen auf Phillip Island
Willkommen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Aprilia
Aprilia
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Sprint-Rennen
Sprint-Rennen
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Was die WM-Situation betrifft, zeigte sich Marco Bezzecchi kämpferisch: «Ich sage, dass die Weltmeisterschaft noch nicht vorbei ist. Wir haben erlebt was es für eine verrückte Saison ist». Die Situation in der Tabelle hat sich mit dem Sprint dennoch klar zugunsten Rot gedreht. Marc Marquez hat 10 Punkte Vorsprung auf den frisch verletzten Jorge Martin und 50 Punkte Vorsprung auf Marco Bezzecchi.

Trotz des starken Rennens von Marco Bezzecchi war die Wahrnehmung eine andere. Während die RS-GP-Fahrer auf trockener Piste dominiert hatten, drehte ich das Rennsportschicksal binnen 24 Stunden wieder gegen Noale: Jorge Martin im Krankenhaus, Raul Fernandez ebenfalls verletzt, Ai Ogura bestraft, Bezzecchi nicht auf dem Podes, so die Realität noch vor dem Großen Preis von Australien.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Training

  7. Freies Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

02

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

03

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

04

43

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

06

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

07

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

08

11

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

09

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

10

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien