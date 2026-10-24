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Drama für Trackhouse-Aprilia: Ai Ogura bestraft, Raul Fernandez fällt aus!

Ai Ogura verliert durch eine Reifendruckstrafe seine MotoGP-Sprintpunkte. Raul Fernandez wurde nach einer Untersuchung für das Rennen am Sonntag auf Phillip Island als nicht startfähig erklärt.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Nachträgliche Strafe: Ai Ogura rutschte aus den Punkten
Nachträgliche Strafe: Ai Ogura rutschte aus den Punkten
Foto: Gold & Goose
Nachträgliche Strafe: Ai Ogura rutschte aus den Punkten
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Ein bitterer Samstag für Trackhouse-Aprilia beim MotoGP-Wochenende auf Phillip Island: Ai Ogura erhielt nach dem Sprint eine Zeitstrafe von acht Sekunden wegen zu niedrigen Luftdrucks im Vorderreifen. Dadurch fiel der Japaner von Platz 6 auf Position 14 zurück und verlor seine vier Punkte. Teamkollege Raul Fernandez muss das Wochenende aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden.

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Der Spanier musste den Sprint nach 9 von 13 Runden wegen seiner Fingerverletzung aufgeben. Er brach sich beim Sturz in Indonesien den rechten Zeigefinger, den er normalerweise zum Bremsen verwendet. Die Belastung auf Phillip Island erwies sich als größer als in Mandalika. Die Beschwerden wurden schließlich so stark, dass Fernandez seine Aprilia abstellen musste.

Unmittelbar danach ließ er sich vom Medizinischen Direktor der MotoGP untersuchen. Die Fraktur ist stabil, allerdings wurde eine Entzündung des umliegenden Weichteilgewebes festgestellt. Fernandez wurde deshalb für das Rennen am Sonntag als nicht startfähig erklärt. Eine Rehabilitationsbehandlung soll nun helfen, die Entzündung zu reduzieren.

Im Artikel erwähnt

Nicht fit: Raul Fernandez geht am Sonntag nicht an den Start
Nicht fit: Raul Fernandez geht am Sonntag nicht an den Start
Foto: Gold & Goose
Nicht fit: Raul Fernandez geht am Sonntag nicht an den Start
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Der Trackhouse-Pilot wird nach Malaysia reisen und sich dort am Donnerstag erneut untersuchen lassen. Erst dann soll entschieden werden, ob er in Sepang antreten kann. Schon am Freitag hatte Fernandez Bedenken geäußert, weil die zahlreichen harten Bremszonen dort seine verletzte Hand besonders belasten dürften.

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Ai Ogura erlebt schwierigen Samstag

Für Ogura schien der Samstag zunächst zumindest mit einem soliden Sprintergebnis zu enden. Bei seiner Medienrunde wusste der Japaner noch nichts von der späteren Strafe und bewertete seine Leistung entsprechend positiv.

«Es lief nicht schlecht. Leider habe ich nach dem Start keine Positionen gutmachen können. Mein Renntempo war ganz okay. Ich war mit meiner Fahrweise zufrieden», erklärte der Aprilia-Pilot.

Deutlich ernüchternder war zuvor das nasse Qualifying verlaufen. Ogura belegte im Q2 den letzten Platz und verlor 5,2 Sekunden auf die Bestzeit von Ducati-Pilot Marc Marquez. Dass ihm der Regen Schwierigkeiten bereiten würde, hatte er bereits am Freitag erwartet. Das Ausmaß des Rückstands beschäftigte ihn dennoch.

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Ai Ogura war im Nassen chancenlos
Ai Ogura war im Nassen chancenlos
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura war im Nassen chancenlos
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«Es lief komplett so, wie ich es erwartet habe. Ich wusste, dass ich im Nassen richtig langsam bin. Doch fünf Sekunden im Qualifying sind zu viel. Morgen gibt es noch das Warm-up», hielt Ogura fest. Für den Japaner ist die fehlende Konkurrenzfähigkeit unter diesen Bedingungen eine Aufgabe, die über das Australien-Wochenende hinausreicht. «Ich muss etwas unternehmen. Das kann ich nicht meine ganze Karriere so fortführen», betonte er.

Angesichts der Aussicht auf ein nasses Rennen am Sonntag formulierte Ogura seine Erwartungen entsprechend zurückhaltend. Während Aprilia im Trockenen auf Phillip Island stark auftrat, stellt ihn der Regen vor eine grundlegende Herausforderung. «Es wird wie ein Training für mich. Nach vier oder fünf Runden haben mich bestimmt alle Fahrer überholt. Ich werde versuchen, mit den Fahrern mitzuhalten, doch das wird schwierig», erklärte Ogura.

Nach der nachträglichen Sprintstrafe und dem Ausfall von Fernandez liegt es nun allein an ihm, für Trackhouse beim Australien-GP Punkte zu sammeln. Durch die Verletzung von Jorge Martin werden nur zwei der vier Aprilia-Piloten im Grid stehen.

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Willkommen auf Phillip Island
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Marc Márquez
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Fans
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Aprilia
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Brad Binder
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Diogo Moreira
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Ai Ogura
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Pecco Bagnaia
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Pedro Acosta
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Brad Binder
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Jorge Martin
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Johann Zarco
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Marco Bezzecchi
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Start des Sprint-Rennens
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Alex Márquez
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Jack Miller
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Sprint-Rennen
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Marco Bezzecchi
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Jorge Martin und Marc Márquez
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Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sprint-Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez
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