Nachwuchsförderung: Gustl Auinger engagiert sich in der MotoMini Austria

Im Mittelpunkt würden bei der MotoMini Austria eine qualitätsvolle Nachwuchsarbeit, hohe Sicherheitsstandards und eine professionelle Betreuung der jungen Fahrerinnen und Fahrer stehen. Gleichzeitig wollen Herbert Stranzinger und Gustl Auinger die Sichtbarkeit der Serie erhöhen und sie für Familien, Sponsoren, Partner und Medien noch stärker ins Blickfeld rücken.

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«Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mein Management-Know-how mit meiner langjährigen Leidenschaft für den Motorsport zu verbinden», meinte Herbert Stranzinger. «Unsere Stärken ergänzen sich ideal: Gustl bringt seine jahrzehntelange Motorsport- und Nachwuchsexpertise ein, ich meine Erfahrung in Organisation, Management und strategischer Entwicklung. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die MotoMini Austria gemeinsam als führende Veranstaltungsserie für den österreichischen Motorradnachwuchs nachhaltig zu stärken.»

Kompetenzen bündeln, mehr bewegen

Stranzinger bringt langjährige Erfahrung in Unternehmensführung, Organisation und strategischer Entwicklung mit. Zuletzt war er als Leiter des Stiegl-Guts Wildshut tätig, davor hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei der Salzburg AG inne. Seine Begeisterung für den Motorsport begleitet ihn seit Jahrzehnten.

Mit Gustl Auinger steht ihm ein ausgewiesener Kenner des internationalen Motorradrennsports zur Seite. Der ehemalige Motorradrennfahrer und langjährige Mentor und Coach im Red Bull MotoGP Rookies Cup hat über viele Jahre junge Talente begleitet und verfügt über umfassende Erfahrung in der Nachwuchsförderung.

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«Die Förderung junger Talente ist eine Investition in die Zukunft unseres Sports. Neben dem sportlichen Erfolg wollen wir Werte wie Fairness, Disziplin, Technikverständnis und Verantwortung vermitteln», betonte Gustl Auinger.

Junge Talente im Visier

Neben der sportlichen Ausbildung geht es bei der MotoMini Austria auch um die persönliche Entwicklung der jungen Fahrerinnen und Fahrer. Die Serie ermöglicht einen strukturierten Einstieg in den Rennsport und eröffnet Perspektiven bis hin zum internationalen Wettbewerb.

Die MotoMini Austria richtet sich an Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer im Alter von 10 bis 16 Jahren. In den Klassen 160 ccm und 190 ccm sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Rennmotorrädern erste Erfahrungen im professionellen Rennsport. Mehrere Rennwochenenden im In- und Ausland bieten ihnen die Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln und für internationale Förderprogramme zu empfehlen.

2026 nahmen rund 50 Kinder aus sechs Nationen an der Serie teil. Für die Saison 2027 wird eine vergleichbare Teilnehmerzahl erwartet.

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