Moto2, Balaton: Meisterstück von Intact-GP-Ass Gonzalez, Salac Zweiter

Im Qualifying am Samstagnachmittag hatte sich Izan Guevara in 1:40,280 min die Pole-Position für das Moto2-Rennen über 22 Runden-auf dem Balaton Park Circuit gesichert. Neben dem Mallorquiner im Pramac-Team starteten Filip Salac (American Racing) und Senna Agius (Intact GP).

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WM-Leader und Mugello-Sieger Manuel Gonzalez (Intact GP) lauerte als Vierter in Reihe 2, daneben gingen Alex Escrig (Klint Forward) und Daniel Holgado (CF Moto Aspar) von den Positionen 5 und 6 in das 300. Moto2-Rennen.

Das Wetter war bei Rennstart um 12:15 Uhr sommerlich. Die Sonne lachte von einem locker bewölkten Himmel, und bei 26 Grad Celsius war es für die Fans auf den Tribünen und den Fahrern auf den Motorrädern noch nicht zu heiß. Allerdings näherte sich die Asphalttemperatur mit bereits 45 Grad einer kritischen Marke.

Salac bog vor Guevara und Agius in die erste Kurve ein. Gonzalez reihte sich zunächst als Vierter ein. Arón Canet stürzte in Kurve 12 und schied aus. Nach der ersten Runde führte Salac vor Gonzalez und Guevara. In Runde 2 verlor der Pole-Setter zwei Positionen an Agius (3.) und Holgado (5.).

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Vorn setzten sich Salac und Gonzalez leicht von Agius, Holgado und Guevara ab, die um Platz 3 kämpften. Allerdings erhielt Guevara eine Long-Lap-Strafe, die ihn mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 6 zurückwarf. Derweil waren nach einem Kontakt Daniel Munoz und Ivan Ortola gestürzt.

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Nach sieben Runden leistete Salaz mit Gonzalez am Hinterrad weiter eine fehlerfreie Führungsarbeit. Mit einer Sekunde Rückstand folgten Agius und Gonzalez um eine Sekunde vor Agius und Holgado. Für Collin Veijer war der Ungarn-GP dagegen bereits vorbei: Der schnelle Niederländer stürzte in Kurve 5.

Pünktlich zur Halbzeit macht Gonzalez ernst und übernahm von Salac die Führung. Der einsam auf Platz 3 fahrende Agius hatte 1,3 sec Rückstand auf die Top-2. Ausgesprochen hitzig ging es im Kampf um Platz 9 zwischen Escrig, Alberto Ferrandez, Zonta vd Goorbergh, José Antonio Rueda und Barry Baltus zu. Die Top-15 fuhren innerhalb 13 sec.

Gonzalez suchte mit einem Zwischensprint die Entscheidung. Innerhalb von drei Runden fuhr der Spanier einen Vorsprung von 0,7 sec auf den Tschechen heraus. Einen teaminternen Kampf um Platz 4 lieferten sich die Aspar-Piloten Holgado und David Alonso, der in der zweiten Rennhälfte mehr Reserven zu haben schien.

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Bei noch sechs Runden hatte sich Salac stabilisiert und machte wieder mächtig Druck auf Gonzalez, der in Runde 16 eine Track-Limit-Warnung als Vorstufe einer Strafe erhielt. Agius (3.) hatte mit drei Sekunden Rückstand den Kontakt zur Spitze endgültig verloren. Die Top-15 waren mittlerweile von 25 sec getrennt.

In den letzten Runde fuhren nur Gonzalez und Salac Rundenzeiten unter 1:41 min. Schrittweise erarbeitete sich aber der Madrilene einen Vorteil und kreuzte mit 1,6 sec Vorsprung als Sieger die Ziellinie. Weil der WM-Zweite Guevara nur Sechster wurde, baute der IntactGP-Pilot seine Führung in der Gesamtwertung auf komfortable 49,5 Punkte aus.

Manuel Gonzalez fuhr in Ungarn den Sieg ein Foto: Gold & Goose Manuel Gonzalez fuhr in Ungarn den Sieg ein © Gold & Goose

Für Salac ist der zweite Platz dennoch ein Erfolg, denn sein bisher bestes Saisonergebnis war ein fünfter Platz in Mugello. Auf dem Balaton Circuit holte der 23-Jährige den vierten Podestplatz seiner Moto2-Karriere.

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Als Dritter komplettierte Agius das Podium. Der Teamkollege von Gonzalez rettete 0,4 s Vorsprung auf Alonso ins Ziel. Die Top-5 komplettierte Holgado.

Die weiteren Positionen: Guevara (6.), Celestino Vietti (7.), Alonso Lopez (8.), Ferrandez (9.), Tony Arbolino (10.)