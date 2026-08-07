Zukunftspläne: Fahrer-Selektion für 2027 bei Intact GP in vollem Gang

Mit Manuel Gonzalez und Senna Agius hat das einzige deutsche GP-Team 2026 gleich zwei Siegfahrer unter Vertrag. Gonzalez regiert an der Spitze der Tabelle, Agius ist Dritter der Konkurrenz. Entsprechend sind beide Piloten im Gespräch – und potenziell auf dem Absprung. Als sicher gilt, dass mindestens einer der beiden Intact-Helden 2027 nicht mehr zur Verfügung steht. Die besseren Karten hat aktuell der jüngere Pilot, Senna Agius. Der Aussie ist heißer Kandidat beim französischen Rennstall Tech3.

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Ist David Munoz bereit für den internen Aufstieg bei Intact GP? Foto: Gold and Goose Ist David Munoz bereit für den internen Aufstieg bei Intact GP? © Gold and Goose

Unabhängig davon, ob Tabellenführer Gonzalez bleibt oder ebenfalls einen anderen Karriereweg einschlägt, muss das Intact-Management längst konkret für 2027 planen. Es ist kein Geheimnis, dass die aktuelle Moto3-Besetzung mit David Muñoz und David Almansa auch mit Blick auf einen internen Aufstieg auserwählt wurde. Fraglos eignen sich beide zum Aufstieg – doch beide Piloten hadern auch mit ihrer Verfassung und haben 2026 noch zu wenig Rennkilometer in den Knochen, um einen Aufstieg blind zu verabschieden.

Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti Foto: Gold and Goose Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti © Gold and Goose

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Nicht allzu lang ist die Liste, wenn es um etablierte Moto2-Piloten geht. Vorstellbar wären zunächst gescheiterte MotoGP-Aufsteiger. Stand heute verpassen sowohl Celestino Vietti als auch Barry Baltus den Aufstieg in die Topliga. Vietti hatte sich den Durchbruch auf der italienischen Boscoscuro erhofft – bislang vergeblich. Der Belgier Barry Baltus verdiente sich 2025 viel Anerkennung, holte WM-Platz 3. Doch auch Baltus kann, bedingt auch durch eine Verletzung, noch nicht an seine Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.

Moto2-Urgestein Aron Canet Foto: Gold and Goose Moto2-Urgestein Aron Canet © Gold and Goose

Das gilt noch mehr für einen Evergreen der Klasse, der allerdings aktuell nur ein Schatten seiner selbst ist: Aron Canet. Der Spanier hat eine fabelhafte Vita – und kriegt dennoch mit der Boscoscuro der Marc-VDS-Mannschaft kein Bein auf den Boden. England erreichte Canet nur auf dem trostlosen 22. Rang. Mit 26 ist Canet zu jung für die Ausmusterung – und verfügbar. Gleiches gilt für Canets Teamkollegen Deniz Öncü – nicht aber für die derzeit stärksten Rookies. Sowohl Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) als auch Luca Lunetta (SpeedRS) werden auch 2027 für ihre jetzigen Mannschaften antreten. Auch Siegfahrer Ivan Ortola wird weiter mit MSI in Verbindung gebracht.

Noch lässt sich KTM Tech3 Zeit, doch kommt es offiziell zu der erwarteten Paarung Luca Marini und Senna Agius, dürfte Intact-Teamchef Jürgen Lingg umgehend zur Tat schreiten und den ersten Moto2-Vertrag zur Unterschrift überreichen. An wen, bleibt offen. Doch einer der genannten Namen dürfte zugreifen.

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