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Daniel Holgado strauchelt – der MotoGP-Aufsteiger steckt in der Formkrise

Daniel Holgado (Aspar) startete furios in die Moto2-Saison 2026. Es folgte ein Auf und Ab bei den Ergebnissen – die Konstanz fehlt. Um den Titel reden andere mit, WM-Rang 3 liegt in Reichweite.

Moto2

Daniel Holgado
Daniel Holgado
Foto: Gold & Goose
Daniel Holgado
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit den Rängen 3 und 1 in Thailand und Brasilien war Daniel Holgado sehr gut in die Moto2-Saison 2026 gestartet. Danach folgte eine Schwächephase des Aspar-Piloten. Nach zwei wenig erfolgreichen Rennen in Austin und Jerez wurde er in Le Mans disqualifiziert. Platz 5 in Barcelona läutete dann wieder eine stärkere Phase ein. In Mugello schaffte es Holgado auch wieder auf das Podest. Es folgten einige Top-10-Ergebnisse. Nach dem Assen-GP wurde am 2. Juli verkündet, dass Holgado 2027 in die MotoGP aufsteigen wird – Gresini Ducati hatte sich den 21-Jährigen geangelt.

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Mit dem MotoGP-Vertrag in der Tasche, raste Holgado auf dem Sachsenring auf Platz 2. Mit Rang 4 in Silverstone startete er gut in die zweite Saisonhälfte. Doch dann folgte erneut eine Durststrecke – Platz 7 in Aragon, Ausfall in Misano und ein siebter Rang auf dem Red Bull Ring. Es scheint, dass seine Konkurrenten derzeit etwas mehr im Köcher haben.

«Wir haben das Wochenende in Österreich auf dem siebten Platz beendet. Ich bin nicht besonders zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich bin froh, dass ich alles gegeben habe», lautete das Fazit des Spaniers zu seinem Rennen in Spielberg. «Im letzten Teil des Rennens fehlte mir ein bisschen der Speed und ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Ich bin nicht zu 100 Prozent zufrieden. Ich möchte dem Team für all seine harte Arbeit danken; ich werde weiter daran arbeiten, etwas zu finden und im nächsten Rennen konkurrenzfähiger zu sein.»

Im Artikel erwähnt

99,5 Punkte Rückstand auf Manuel Gonzalez

In der WM-Tabelle hat Daniel Holgado als Sechster bereits 99,5 Punkte Rückstand auf Leader Manuel Gonzalez (Intact GP). Die Top-3 sind allerdings in Reichweite. Auf Ivan Ortola, der momentan Dritter ist, fehlen ihm nur 22,5 Punkte. Teamkollege David Alonso, der 2027 ebenfalls in der MotoGP fahren wird, ist derzeit Vierter in der Gesamtwertung.

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Nächstes Wochenende findet der Große Preis von Japan statt. An den Twin Ring Motegi hat Holgado sehr gute Erinnerungen – dort siegte er letztes Jahr im Moto2-Rennen.

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1

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

245.5

2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

210

3

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

168.5

4

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

155

5

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

149

6

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

146

7

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

128

8

Celestino Vietti

SpeedRS Team

123

9

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

110.5

10

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

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