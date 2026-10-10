Familientragödie: Amerikas Moto3-Hoffnung Kristian Daniel in tiefer Trauer

Anfang der Woche wüteten unter anderem in Katalonien verheerende Unwetter. In kürzester Zeit fielen derartige Regenmengen, dass vielerorts die Infrastruktur kollabierte, Tunnel überflutet wurden, Dämme brachen. Es herrschten chaotische Zustände, bei denen auch drei Menschen ihr Leben verloren.

Werbung

Werbung

Eines der Flutopfer war Kristian Daniel Senior. Der Amerikaner starb am vergangenen Montag im Norden von Barcelona, konnte aber erst am Mittwoch geborgen werden. Barcelona war zur zweiten Heimat von Kristian Daniel Senior – und Junior geworden, dem noch frischen Moto3-Piloten des französischen Tech3-Teams. Erst beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring hatte die Mannschaft von Günther Steiner gemeinsam mit KTM die Verpflichtung des 17-jährigen Riesentalents aus Kalifornien bekanntgegeben. Kristian Daniel Junior fährt nach Topergebnissen im Red Bull Rookies ab 2027 an der Seite von Adrian Fernandez erstmals in der Weltmeisterschaft.

Kristian Daniel (li.) fährt 2027 neben Adrian Fernandez bei Tech3 Foto: KTM Factory Racing Kristian Daniel (li.) fährt 2027 neben Adrian Fernandez bei Tech3 © KTM Factory Racing

Keine zwei Wochen, nachdem sich eine Etappe des gemeinsamen Lebenstraums der Daniels erfüllte – Teil einer GP-Mannschaft zu werden, die auch sportliche Heimat für Colin Edwards und Ben Spies war– nun das unfassbare Drama und die tragische Trennung des Motorrad-US-Dream-Teams» von Kristian Senior. Entschlossen, den Weg ins Fahrerlager der MotoGP zu finden, ließen erst Vater und Sohn Kalifornien hinter sich, 2028 folgte die gesamte Familie. Unmittelbar nach der Neuigkeit zu Kristian Daniel Juniors Vertag in der Moto3-WM veröffentlichte der US-Sport-Gigant ESPN einen ausführlichen Artikel über die in Spanien lebenden Rennsportenthusiasten.

Werbung

Werbung

Der zukünftige Tech3-Rookie erinnert in den sozialen Medien an seinen größten Fan und besten Freund: «Bei allem, was ich in meinem Leben durchgemacht habe, warst du als der großartige Vater, der du bist, immer für mich da, an meiner Seite. Als ich jünger war, dachte ich: «Ach was, Papa, du bist einfach nur der Boss» oder »Was weiß der schon?». Aber dann wurde mir klar, dass du mir wirklich überall hilfst, wo ich es gar nicht sehen konnte. Wir sind so ein tolles Team – das beste überhaupt. Ich weiß, dass du das hier jetzt wahrscheinlich nicht lesen kannst und nicht weißt, wie schwer und unwirklich es für mich ist, diese Nachricht zu schreiben, aber du sollst einfach wissen, dass du stolz sein kannst: Du hast mir alles gegeben, was ich brauche, um ein großartiger Mensch zu sein. Ich wünschte, wir hätten unseren Erfolg gemeinsam feiern können.»

«Es scheint mir nicht fair, dass du mir jetzt genommen wirst, wo wir gerade erst mit der eigentlichen Arbeit angefangen haben – aber anscheinend ist deine Zeit schon gekommen. Doch ich möchte, dass du auf mich aufpasst, Papa: Ich werde es ganz weit bringen, ich werde niemals aufgeben, genau wie du es mir beigebracht hast. Ich weiß, dass du über mich wachen wirst. Ich liebe dich so sehr und wünschte, wir könnten immer noch Witze machen und den Weg gemeinsam genießen … Du wirst immer in meinem Herzen sein, Papa.»