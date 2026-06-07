Motocross-WM MX2
Lucas Coenen (KTM) gewinnt trotz Kupplungsdefekt, Penalty für Max Spies
Trotz einer nicht mehr trennenden Kupplung gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den ersten Wertungslauf zum Grand Prix of Latvia in Kegums. Gute Leistung von Maximilian Spies.
MXGP, Lauf 1 in Kegums, Grand Prix of Latvia: Was muss eigentlich passieren, um die Dominanz von Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen zu brechen? Der Polesetter zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen scheinbar leichtfüßig von der ersten bis zur letzten Runde. Erst nach dem Zieleinlauf stellte sich heraus, dass der Belgier ohne Kupplung unterwegs war. «Das war auf dieser Strecke ein echtes Problem», erklärte er im Siegerinterview. «Ich geriet deshalb mehrmals in Schwierigkeiten und im schlimmsten Fall hätte ich den Motor abgewürgt.»
Überlegener Laufsieg trotz technischer Probleme
Während sich Herlings und HRC über die Ursachen seines Ausfalls vor einer Woche in Deutschland weiterhin ausschweigen, ging Lucas Coenen mit seinem Problem erfrischend offen um. Während sich in dem einen Team Verbissenheit breitmacht, wirkt die Lage im KTM-Lager trotz des Problems entspannt. Allerdings befindet sich Lucas Coenen zweifellos in der besseren Position, denn nach seinem 9. Laufsieg in der Saison 2026 konnte er seinen Vorsprung in der Tabelle von 32 Punkten auf 37 Punkte ausbauen, denn sein Verfolger Jeffrey Herlings kam in diesem Rennen auf Platz 3 ins Ziel und verlor damit weitere 5 Punkte zur WM-Spitze.
Herlings in Zweikämpfe verwickelt
Jeffrey Herlings startete auf Platz 3 und setzte sich in der 10. Runde gegen Romain Febvre durch. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf, der sich in der Anfangsphase gegen Lokalmatador Pauls Jonass (Kawasaki) durchgesetzt hatte, befand sich direkt im Windschatten von Herlings, sodass beide Niederländer in einem Rutsch am Franzosen vorbeigehen konnten. In Runde 11 scrubbte de Wolf flach über die Sprungkombinationen und ging seinerseits entschlossen an Herlings vorbei auf Platz 2. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor Kay de Wolf, Jeffrey Herlings und Romain Febvre.
Gajser und Renaux betrieben Schadensbegrenzung
Tim Gajser, der nach seinen Stürzen in Frankreich und Deutschland weiterhin angeschlagen ist, blieb unauffällig und kam mit 35 Sekunden Rückstand auf Platz 5 ins Ziel. Sein Teamkollege Maxime Renaux, der im Qualifikationsrennen am Samstag einen bösen Abflug hatte, betrieb auf Platz 11 Schadensbegrenzung. Der ebenfalls im Qualifikationsrennen gestürzte Ducati-Werksfahrer Andrea Bonacorsi konnte nicht zu den Wertungsläufen antreten.
Penalty für Max Spies auf Platz 13
Der einzige deutsche Fahrer im MXGP-Feld, Maximilian Spies (KTM), kämpfte hart und rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 12. Am Ende musste er sich Kevin Horgmo (Honda) geschlagen geben und fiel auf Platz 13 zurück. Nach dem Zieleinlauf wurde er zur Lautstärkemessung herausgewunken und leider bestand seine KTM diese Prüfung nicht. Spies wurde um zwei Plätze auf Platz 15 strafversetzt.
MXGP, Lauf 1, Kegums:
-
Lucas Coenen (B), KTM
-
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +3.738
-
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +5.385
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Romain Febvre (F), Kawasaki, +26.417
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, +35.092
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Ruben Fernandez (E), Honda, +49.314
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +57.624
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Andrea Adamo (I), KTM, +1:06.693
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Oriol Oliver (E), KTM, +1:09.931
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Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:10.999
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Maxime Renaux (F), Yamaha, +1:37.995
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Kevin Horgmo (N), Honda, +1:39.091
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Maximilian Spies (D), KTM, +1:40.730
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Jan Pancar (SLO), KTM, +1:46.775
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Brent van Doninck (B), Fantic, +1:48.346
WM-Stand nach Lauf 1:
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Lucas Coenen (B), KTM, 379 Punkte
-
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 342 (-37)
-
Romain Febvre (F), Kawasaki, 288 (-91)
-
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 276 (-103)
-
Maxime Renaux (F), Yamaha, 261 (-118)
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Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 253 (-126)
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