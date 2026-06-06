MXGP-Qualifikationsrennen Kegums: Lucas Coenen (KTM) siegt überzeugend

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings war im Zeittraining am Vormittag der Schnellste und startete von der Pole-Position ins Qualifikationsrennen. Der einzige deutsche MXGP-Pilot, Maximilian Spies (KTM), qualifizierte sich mit 4,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 17 fürs Samstagsrennen.

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MXGP-Zeittraining Kegums:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:54.774 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +0.391 Lucas Coenen (B), KTM, +0.582 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.744 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +0.883 Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.444

Holeshot Herlings

'The Bullet' nahm in der ersten Kurve die Innenlinie und zog knapp vor Lucas Coenen den Holeshot. Der HRC-Werksfahrer führte das Rennen zwei Runden lang an. Lucas Coenen attackierte den Niederländer an derselben Stelle, an der sein Zwillingsbruder im MX2-Rennen die Führung übernommen hatte. Lucas tat es jedoch kontrollierter, nutzte die Außenlinien, um mit viel Geschwindigkeitsüberschuss an Herlings vorbei in Führung zu gehen. Danach beherrschte Lucas Coenen das Geschehen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor Jeffrey Herlings.

Niederländisches Duell zwischen de Wolf und Herlings

Phasenweise musste sich Jeffrey Herlings gegen die Angriffe seines Landsmannes Kay de Wolf (Husqvarna) zur Wehr setzen, aber der Rookie fand am Ende keinen Weg am Honda-Werksfahrer vorbei.

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Tim Gajser: Mit Kampfgeist auf Platz 7

Der slowenische Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, der weiterhin an den Folgen seiner Stürze in Frankreich und Deutschland laboriert, startete im Bereich der Top-10 und arbeitete sich im Rennen bis auf Platz 7 nach vorne.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Heftige Abflüge von Renaux und Bonacorsi

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux flog in Runde 2 heftig ab. Er sprang einen Table zu weit und konnte bei der Landung den Lenker nicht halten. Seine linke Hand wurde vom Lenker gerissen. Renaux verlor bei der Landung komplett die Kontrolle. Sein Rücken-Airbag öffnete sich und am Boden wurde er von seinem eigenen Bike getroffen. Renaux musste das Rennen aufgeben.

Der Crash von Maxime Renaux in Kegums Foto: MXGP-TV Der Crash von Maxime Renaux in Kegums © MXGP-TV

Maxime Renaux wurde am Boden von seiner Yamaha getroffen Foto: MXGP-TV Maxime Renaux wurde am Boden von seiner Yamaha getroffen © MXGP-TV

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Auch Ducati-Werksfahrer Andrea Bonacorsi stürzte heftig. Er blieb beim Scrubben über einen Hügel mit dem Bein hängen und flog ebenfalls über den Lenker ab. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Maximilian Spies (KTM) beendete das Rennen auf Platz 12, was für die Wertungsläufe am Sonntag auf WM-Punkte hoffen lässt.

Andrea Bonacorsi flog im Qualifikationsrennen von Kegums heftig ab Foto: MXGP-TV Andrea Bonacorsi flog im Qualifikationsrennen von Kegums heftig ab © MXGP-TV

MXGP-Qualifikationsrennen Kegums:

Lucas Coenen (B), KTM, 24:32.861 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +3.917 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +14.861 Romain Febvre (F), Kawasaki, +20.214 Ruben Fernandez (E), Honda, +32.329 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +38.622 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +41.441 Oriol Oliver (E), KTM, +48.234 Andrea Adamo (I), KTM, +49.741 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +59.942 Alberto Forato (I), Fantic, +1:10.608 Maximilian Spies (D), KTM, +1:16.825 Brent van Doninck (B), Fantic, +1:22.351 Jago Geerts (B), Beta, +1:23.552 Rick Elzinga (NL), KTM, +1:29.321

Lage an der Tabellenspitze:

Mit weiteren 10 Punkten für den Qualifikationssieg und Jeffrey Herlings auf Platz 2 konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 31 auf 32 Punkte ausbauen.

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WM-Stand: