Acosta über Marquez: «Nicht umsonst ist hier eine Kurve nach ihm benannt»

Nach seinem Abstecher nach Le Mans, wo er am vergangenen Wochenende ein 24-Stunden-Kart-Rennen gefahren ist, reiste MotoGP-Ass Pedro Acosta zu seinem Heim-GP nach Aragon. Die abwechslungsreiche Strecke liegt dem Spanier – bei seinen letzten Auftritten erzielte er dort 2024 und 2025 die Ränge 3, 3, 5 und 4.

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«Normalerweise ist es eine gute Strecke für mich und KTM», bestätigte Acosta. «In meiner Rookie-Saison habe ich hier zwei Podestplätze geholt. Wir werden aus unserem Paket 100 Prozent herausholen. Am Ende geht es darum, wie schnell hier die Ducati und die Aprilia sein werden. In Silverstone haben wir gesehen, dass wenn vier Aprilia unschlagbar sind, es schwierig ist, an ein Podium zu denken.»

Auf der Rennstrecke in Aragon war Marc Marquez (Ducati Lenovo) in der Vergangenheit eine Klasse für sich – der Spanier gewann dort jeweils 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 und 2025 den Grand Prix. In den letzten beiden Jahren konnte der MotoGP-Weltmeister auch jeweils das Sprintrennen für sich entscheiden. Wird sein zukünftiger Teamkollege auch in diesem Jahr unschlagbar sein? «Marc ist der Mann, den es zu schlagen gilt – auch wenn er in Silverstone seine Schwierigkeiten hatte. Nicht umsonst ist auf dieser Strecke eine Kurve nach ihm benannt», schmunzelte Acosta, der damit die Kurve 10 meinte. «Aber wie ich schon sagte: ‘Wenn Ducati hier unschlagbar ist, dann hast du fünf Ducati, die vorne sind. Falls Aprilia stark sein wird, werden alle vier vorne liegen.’ Für uns ist es manchmal sehr schwierig, die Lücke zu ihnen zu schließen. Wie auch immer, es ist eine Frage der Zeit.»

KTM Tech3: Acosta glaubt, dass Marini eine gute Wahl ist

Vor dem Aragon-GP hat KTM mit Erlaubnis der MotoGP in Munderfing die Motoren der RC16 revidiert – schadhafte, leistungsrelevante mechanische Komponenten eines Zulieferers wurden ausgetauscht. Werden Acosta und die anderen KTM-Piloten an diesem Wochenende mehr Leistung zur Verfügung haben? «Ich denke nicht, aber das kümmert mich auch nicht», winkte der 22-Jährige ab. «Wir haben die gleiche Leistung zur Verfügung, die wir hier letztes Jahr und auch in den letzten Rennen hatten. Wenn es mehr Leistung gibt, ist das gut, aber es liegt nicht in meinen Händen. Ich gebe immer alles, was ich habe.»

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Pedro Acosta wird KTM Ende 2026 verlassen und 2027 für das Werksteam von Ducati fahren. In dieser Woche wurde verkündet, dass Luca Marini nächstes Jahr für Tech3 an den Start gehen wird. Ist der Italiener eine gute Wahl für KTM? «Sie haben ihn ausgewählt, also ja» so Acosta. «Als er bei VR46 war, erzielte er Pole-Positions, mit Honda hatte er einige gute Rennen. Zudem ist er sehr konstant und ein guter Entwicklungs-Fahrer. Ich denke, dass KTM ein gutes Lineup haben wird.»