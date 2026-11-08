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Ab 14 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Katar live zu sehen sind

Am Sonntag finden auf dem Lusail International Circuit in Katar die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ab 14 Uhr finden in Katar die Rennen aller Klassen statt
Ab 14 Uhr finden in Katar die Rennen aller Klassen statt
Foto: Gold and Goose Photography
Ab 14 Uhr finden in Katar die Rennen aller Klassen statt
© Gold and Goose Photography

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TV-Programm

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Katar an diesem Wochenende gehörte ursprünglich nicht dazu, rückte aber nach der Absage der Rennen in Australien ins Programm und ist nun auch in Deutschland live zu sehen.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag zeigt ServusTV ab 13.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt den Katar-GP nicht im linearen TV. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

TV-Programm

Am Sonntag steigt RSI auf LA2 ab 15.40 Uhr in die Live-Übertragung des Moto2-Rennens ein. Direkt im Anschluss folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens. Ab 16.50 Uhr wird der Grand Prix der Königsklasse live übertragen. Um 22.50 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. RTS2 zeigt die Rennen am Sonntag nicht.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Katar 2026 (MEZ):

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Sonntag, 8. November:

12.40 – 12.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

14.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)

15.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)

17.00 Uhr: MotoGP-Rennen (22 Runden)

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