Ab 14 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Katar live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Lusail International Circuit in Katar die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Katar an diesem Wochenende gehörte ursprünglich nicht dazu, rückte aber nach der Absage der Rennen in Australien ins Programm und ist nun auch in Deutschland live zu sehen.
In Österreich sorgt
Die
Am Sonntag steigt RSI auf LA2 ab 15.40 Uhr in die Live-Übertragung des Moto2-Rennens ein. Direkt im Anschluss folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens. Ab 16.50 Uhr wird der Grand Prix der Königsklasse live übertragen. Um 22.50 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. RTS2 zeigt die Rennen am Sonntag nicht.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Katar 2026 (MEZ):
Sonntag, 8. November:
12.40 – 12.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
14.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)
15.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)
17.00 Uhr: MotoGP-Rennen (22 Runden)
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