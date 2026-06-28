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MotoGP-Live-Ticker, Assen: Aprilia unschlagbar, heftiger Bezzecchi-Crash

Wie schon im Sprint wurde auch der GP von den Trackhouse-Aprilia-Piloten dominiert. Ai Ogura holte seinen ersten Sieg. Nach schwerem Sturz von Marco Bezzecchi wechselte die WM-Führung an Jorge Martin.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Doppelsieg Nummer 2 für Trackhouse mit Ai Ogura und Raul Fernandez
Doppelsieg Nummer 2 für Trackhouse mit Ai Ogura und Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Doppelsieg Nummer 2 für Trackhouse mit Ai Ogura und Raul Fernandez
© Gold and Goose

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Was sich im Qualifying mit einem Vierfach-Erfolg für Aprilia angedeutet hatte, fand am Sprint-Samstag seine Fortsetzung. Doch statt den Aprilia-Werksfahrern Marco Bezzecchi und Jorge Martin dominierte mit Raul Fernandez der Pilot der US-Kundenmannschaft. Ob der Weltmeister beim GP einen Weg an die Spitze fand oder ob das Traditionsevent in einem weiteren Aprilia-Schaulaufen gipfelte – alles zur Dutch TT im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+19,383

1:33,264

7

10

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

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