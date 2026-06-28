MotoGP-Live-Ticker, Assen: Aprilia unschlagbar, heftiger Bezzecchi-Crash

Was sich im Qualifying mit einem Vierfach-Erfolg für Aprilia angedeutet hatte, fand am Sprint-Samstag seine Fortsetzung. Doch statt den Aprilia-Werksfahrern Marco Bezzecchi und Jorge Martin dominierte mit Raul Fernandez der Pilot der US-Kundenmannschaft. Ob der Weltmeister beim GP einen Weg an die Spitze fand oder ob das Traditionsevent in einem weiteren Aprilia-Schaulaufen gipfelte – alles zur Dutch TT im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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