Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pecco Bagnaia zu Langzeit-Deal bis 2030: «Aprilia bot Unterstützung an»

Nur Stunden nach der offiziellen Bestätigung seines Andockmanövers bei Aprilia sprach MotoGP-Doppelweltmeister Pecco Bagnaia über seine Zukunft – und verlor kein schlechtes Wort über Ducati.

MotoGP

Pecco Bagnaia: 2027 bei Aprilia unter Vertrag
Pecco Bagnaia: 2027 bei Aprilia unter Vertrag
Foto: Gold and Goose
Pecco Bagnaia: 2027 bei Aprilia unter Vertrag
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Was seit Monaten feststand, ist seit dem Donnerstag vor dem Assen-GP offiziell: Francesco «Pecco» Bagnaia verlässt nach intensiven und erfolgreichen acht Jahren Ducati. Bagnaia unterschrieb einen Vertrag bei Aprilia Racing – und das bis einschließlich 2030. Entsprechend war der «Big Deal» ein bestimmendes Thema bei der offiziellen Auftaktpressekonferenz zur 101. Dutch TT.

Werbung

Werbung

Der bis dato erfolgreichste Ducati-MotoGP-Pilot: «Es bedeutet mir sehr viel und ich habe sehr viel dafür um diese langfristige, neue Zusammenarbeit zu erreichen – und zugleich hat aber auch Aprilia sehr viel Unterstützung angeboten. Es hat von dem her sehr gut zusammen gepasst.»

Bagnaia gestand, dass der Vertrag kein Zufall ist: «Sicher war der Ausgang bereits im Jahr 2025, einem schwierigen Jahr. Ich habe mir dort bereits Gedanken gemacht – und ja – auch über einen Wechsel nachgedacht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Aprilia aufgezeigt hat und mir Unterstützung für meine Situation angeboten hat.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bagnaia, zu der außergewöhnlichen Vertragsdauer: «Ich bin jemand, der gute Beziehungen schätzt. Vier Jahre, das klingt sehr lange, aber ich sehe auch die Umstände. Denn wir sind an einem besonderen Punkt der MotoGP. Es wird seine Zeit brauchen, in allen Aspekten, um das Beste aus dieser neuen Beziehung zu machen.« Damit sprach der Champion der Jahre 2022 und 2023 auch seine emotionale Botschaft für Ducati. Bagnaia unterstrich: «Es war mir wirklich sehr wichtig, das zum Ausdruck zu bringen. Wir leben seit acht Jahren zusammen, es war und ist eine prägende Beziehung – noch haben wir eine lange Saison vor uns.»

Werbung

Werbung

Klar wurde in Assen auch, der WM-Siebte hat seinen Humor trotz harter Jahre nicht verloren. Bagnaia mit einem Lachen auf die Frage, welchen Ratschlag er seinem Nachfolger bei Ducati Lenovo, Pedro Acosta, geben würde: «Er kann Marc einfach selber fragen. Marc ist kein Monster, hoffe ich.»

TV-Programm

Sportlich zeigte Bagnaia zuletzt groß auf. In Brünn landete «Go Free» in beiden Rennen auf dem Podium, doch in der WM-Tabelle ist nach einer bislang sehr durchwachsenen Saison noch Luft nach oben. Bagnaia rangiert auf Position 7, nur fünf Punkte hinter Pedro Acosta, aber bereits 53 Zähler hinter Marco Bezzecchi und damit seinem zukünftigen Teamkollegen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

106

9

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

10

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM