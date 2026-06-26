Davide Tardozzi über Bagnaia 2027: Pecco wird ein Problem für uns sein

Marc Marquez hat seinen Vertrag bei Ducati Lenovo um zwei Jahre verlängert. Nach intensiven Gesprächen haben sich der MotoGP-Weltmeister und die Roten für 2027 und 2028 geeinigt. Vorangegangen war eine lange Verletzungsmisere des Spaniers. Diese ist zwar noch nicht ausgestanden, aber Marquez fühlt sich fit genug, um entschlossen in die Zukunft zu blicken.

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Einer, der sich über die neue Vereinbarung mit dem neunfachen Champion sehr freut, ist Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi. «Wir sind sehr glücklich, dass Marc auch die nächsten beiden Jahre bei uns sein wird. Seit dem ersten Test in Barcelona 2024 hat er uns gezeigt, wie er als Person und Fahrer ist. Für beide Parteien war es sehr einfach zu sagen, gemeinsam weiterzumachen», meinte der Italiener im Interview mit den Kollegen von motogp.com.

Gab es in den letzten Monaten einen Zeitpunkt, an dem die Chance bestand, dass Marquez nicht unterschreiben wird? «Er war besorgt wegen seiner Gesundheit, aber wir haben nie an ihm gezweifelt. Er war immer sehr aufrichtig zu uns und hat uns immer berichtet, was er zusammen mit dem medizinischen Personal in Madrid macht. Wir waren darüber immer informiert», gab Tardozzi zu verstehen.

Tardozzi über Acosta: «Wir denken, dass Pedro in diesem Paddock einer der talentiertesten jungen Fahrer ist»

Der Teamkollege von Marc Marquez wird nächstes Jahr Pedro Acosta sein. Weshalb hat man sich für den jungen Spanier entschieden? «Weil wir denken, dass Pedro in diesem Paddock einer der talentiertesten jungen Fahrer ist», lautete die Antwort von Tardozzi. «Wenn man sich ansieht, was er seit Beginn seiner Karriere im Rookies Cup, in der Moto3 und in der Moto2 gezeigt hat – das war fantastisch. Unglücklicherweise konnte er diese Ergebnisse aus den früheren Klassen in der MotoGP noch nicht zeigen – er wird dies aber noch tun.»

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Was hat Marquez zur Vereinbarung mit Acosta gesagt? «Als wir ihm sagten, dass wir Pedro verpflichten werden, klatschte er in die Hände und der sagte zu uns, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben», erzählte Tardozzi. Wie schwierig wird es für ihn als Teammanager sein, zwei solch große Persönlichkeiten in Zaum zu halten? «Ich manage jetzt schon zwei große Champions, denn Pecco zählt auch dazu. Wir sind sehr glücklich, dieses starke Team in den nächsten zwei Jahren zu haben.»

Tardozzi über Bagnaia: «Es wird lustig, ihn nächstes Jahr als Gegner zu haben»

Pecco Bagnaia wird Ducati am Ende dieser Saison verlassen. Nächstes Jahr wird er auf einer Aprilia sitzen. Ist nach acht Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen, um getrennte Wege zu gehen? «Wir haben mit Pecco in den letzten acht Jahren eine persönliche Beziehung aufgebaut. Es wird lustig, ihn nächstes Jahr als Gegner zu haben. Wir wissen, dass Pecco für uns ein ‘Problem’ sein wird. Er ist ein sehr schneller Fahrer», schmunzelte Tardozzi. «Am Ende werden wir ihn immer in unserem Herzen behalten. Er ist mit uns zweimal Weltmeister und zweimal Vizeweltmeister geworden. Er hat 31 GP-Siege und 63 Podestplätze erzielt – er ist der Ducati-Fahrer mit den meisten Siegen. Pecco ist aber nicht nur ein guter und talentierter Fahrer für Ducati, sondern ein sehr guter Freund – das wird auch in Zukunft so sein.»