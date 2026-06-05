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Manchester im Livestream: Zwei Speedway-Grand-Prix mit Kai Huckenbeck

Gleich zwei Speedway-Grand-Prix finden an diesem Wochenende in Manchester/England statt, Discovery+ ist live dabei und überträgt die Action. Mit Kai Huckenbeck fährt auch ein Deutscher mit.

Speedway-GP

In Manchester dabei: Robert Lambert (li.) und Kai Huckenbeck
In Manchester dabei: Robert Lambert (li.) und Kai Huckenbeck
Foto: jarek pabijan
In Manchester dabei: Robert Lambert (li.) und Kai Huckenbeck
© jarek pabijan

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Im Artikel erwähnt

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Neben dem ersten Einsatz von Kai Huckenbeck als Nachrücker im Speedway-Grand-Prix 2026 wird beim Doppelevent in Manchester auch das erste Sprintrennen der Saison zu sehen sein. Somit haben die Fahrer die Chance, insgesamt 44 WM-Punkte zu erobern. Die ersten 4-3-2-1 Punkte wird es zum Abschluss des Qualifyings am Freitagnachmittag für die vier Schnellsten geben. Jeweils maximal 20 WM-Punkte sind bei den Grands Prix am Freitag- und Samstagabend zu holen.

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Für den Australier Brady Kurtz, der im vergangenen Jahr nur um einen Zähler den WM-Titel verpasste, ist Manchester wie ein Heimrennen, da er seit Jahren für den Club in der britischen Liga fährt. «Es ist enttäuschend, dass wir keinen Grand Prix zu Hause in Australien haben; so ist es natürlich schön, in Manchester die Unterstützung des Publikums zu spüren, worauf ich mich sehr freue. Manchester ist eine brillante Rennstrecke, das hat ja jeder schon gesehen und ich hoffe, wir können zwei gute Rennächte erleben.» Nach einem mäßigen Saisonauftakt in Landshut konnte sich der Mann von Down Under in Prag steigern, hinter Leon Madsen Zweiter werden und so den Abstand zu WM-Spitzenreiter Bartosz Zmarzlik auf sechs Punkte verkürzen.

Ebenfalls gute Erinnerungen an Manchester dürfte Kai Huckenbeck haben, der im vergangenen Jahr am zweiten Rennabend nur knapp den direkten Finaleinzug verpasste und für den Doppel-Event den verletzten Schweden Fredrik Lindgren ersetzt.

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Die gesamte Action aus Manchester wird wie gewohnt über den kostenpflichtigen Streaminganbieter Discovery+ zu sehen sein. Die Übertragung des Qualifyings samt Sprintrennen startet am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Die beiden Grands Prix werden am Freitag- und Samstagabend jeweils ab 19:40 Uhr MEZ übertragen.

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TV-Übertragungen aus Manchester auf Discovery+

  • Freitag, 5. Juni:

  • 15:00 Uhr: Qualifying und Sprintrennen

  • 19:40 Uhr: Rennen 1

  • Samstag, 6. Juni:

  • 19:40 Uhr: Rennen 2

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Name

Gesamtpunkte

Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

32

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Kacper Woryna

31

20

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Brady Kurtz

26

8

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Jack Holder

21

9

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Leon Madsen

21

1

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Robert Lambert

20

14

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Jason Doyle

19

11

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Dominik Kubera

17

7

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Michael Jepsen Jensen

16

2

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Patryk Dudek

15

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Andzejs Lebedevs

14

5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Max Fricke

10

3

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Nazar Parnitskiy

8

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Anders Thomsen

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Jan Kvech

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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Kevin Wölbert

0

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