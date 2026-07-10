Training Supersport-WM Donington Park: Triumph vor Yamaha – Öttl mit Sturz

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, am Nachmittag geht es bereits ins Qualifying. Als es um 12.20 Uhr im Donington Park losging, verloren die Fahrer keine Zeit, um auf die Strecke zu fahren. Für die erste Bestzeit sorgte Yamaha-Pilot Can Öncü mit 1:30,797 min.

Werbung

Werbung

Nach fünf Minuten fuhr der Schweizer Dominique Aegerter (Kawasaki) die zweitschnellste Zeit. Hinter ihm lag Valentin Debise (ZXMOTO) auf Position 3.

Öncü verbesserte seine Bestzeit auf 1:30,011 min. Die Top-5 nach zehn Minuten: Öncü (Yamaha), Mahias (Yamaha), Garcia (Yamaha), Booth-Amos (Triumph) und Vostatek (Triumph).

Öncü stürzte in Kurve 12 – er blieb unverletzt. Wenig später hatte Luke Stapleford (Ducati) einen Crash in derselben Kurve.

Werbung

Werbung

WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) preschte danach auf Position 4 vor. Direkt hinter ihm platzierte sich Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 5.

Die Reihenfolge zur Hälfte der 40-minütigen Session: Öncü (1:30,011 min), Booth-Amos, Mahendra, Aegerter und Arenas.

Wenig später fuhr Aegerter mit 1:29,961 min eine neue Bestzeit. 15 Minuten vor Schluss setzte sich Arenas mit 1:29,829 min an die Spitze.

Zehn Minuten vor dem Ende fuhr Philipp Öttl die zweitschnellste Zeit. Die Top-5 zu diesem Zeitpunkt: Arenas, Öttl, Öncü, Aegerter und Booth-Amos.

Werbung

Werbung

Mit fünf Minuten auf der Uhr fuhr ZXMOTO-Pilot Valentin Debise mit 1:29,824 min eine neue Bestzeit. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zuerst fuhr Öncü eine neue Bestzeit, danach preschte Booth-Amos mit 1:29,488 min an die Spitze. Öttl stürzte in Kurve 12, er blieb dabei unverletzt und konnte selbst an die Box zurückfahren.

An die Zeit von Booth-Amos kam niemand mehr heran. Auf den Rängen 2 und 3 folgten. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Can Öncü (+0,002 sec) und Lucas Mahias. Valentin Debise und Albert Arenas komplettierten die Top-5.

Philipp Öttl beendete das freie Training in Donington auf Rang 8. Dominique Aegerter wurde direkt hinter seinem Kawasaki-Teamkollegen Jeremy Alcoba 12. Der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) landete mit knapp drei Sekunden Rückstand auf Platz 30. Ana Carrasco (Honda) wurde 33.

