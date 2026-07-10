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Training Supersport-WM Donington Park: Triumph vor Yamaha – Öttl mit Sturz

Im einzigen freien Training der Supersport-WM in Donington Park war Triumph-Pilot Tom Booth-Amos der Schnellste. Auf 2 und 3 landeten Öncü und Mahias (beide Yamaha). Philipp Öttl mit Crash auf Rang 8.

Stephan Moosbrugger

Von

Supersport-WM

Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, am Nachmittag geht es bereits ins Qualifying. Als es um 12.20 Uhr im Donington Park losging, verloren die Fahrer keine Zeit, um auf die Strecke zu fahren. Für die erste Bestzeit sorgte Yamaha-Pilot Can Öncü mit 1:30,797 min.

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Nach fünf Minuten fuhr der Schweizer Dominique Aegerter (Kawasaki) die zweitschnellste Zeit. Hinter ihm lag Valentin Debise (ZXMOTO) auf Position 3.

Öncü verbesserte seine Bestzeit auf 1:30,011 min. Die Top-5 nach zehn Minuten: Öncü (Yamaha), Mahias (Yamaha), Garcia (Yamaha), Booth-Amos (Triumph) und Vostatek (Triumph).

Im Artikel erwähnt

Öncü stürzte in Kurve 12 – er blieb unverletzt. Wenig später hatte Luke Stapleford (Ducati) einen Crash in derselben Kurve.

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WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) preschte danach auf Position 4 vor. Direkt hinter ihm platzierte sich Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 5.

Die Reihenfolge zur Hälfte der 40-minütigen Session: Öncü (1:30,011 min), Booth-Amos, Mahendra, Aegerter und Arenas.

Wenig später fuhr Aegerter mit 1:29,961 min eine neue Bestzeit. 15 Minuten vor Schluss setzte sich Arenas mit 1:29,829 min an die Spitze.

Zehn Minuten vor dem Ende fuhr Philipp Öttl die zweitschnellste Zeit. Die Top-5 zu diesem Zeitpunkt: Arenas, Öttl, Öncü, Aegerter und Booth-Amos.

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Mit fünf Minuten auf der Uhr fuhr ZXMOTO-Pilot Valentin Debise mit 1:29,824 min eine neue Bestzeit. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zuerst fuhr Öncü eine neue Bestzeit, danach preschte Booth-Amos mit 1:29,488 min an die Spitze. Öttl stürzte in Kurve 12, er blieb dabei unverletzt und konnte selbst an die Box zurückfahren.

An die Zeit von Booth-Amos kam niemand mehr heran. Auf den Rängen 2 und 3 folgten. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Can Öncü (+0,002 sec) und Lucas Mahias. Valentin Debise und Albert Arenas komplettierten die Top-5.

Philipp Öttl beendete das freie Training in Donington auf Rang 8. Dominique Aegerter wurde direkt hinter seinem Kawasaki-Teamkollegen Jeremy Alcoba 12. Der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) landete mit knapp drei Sekunden Rückstand auf Platz 30. Ana Carrasco (Honda) wurde 33.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

19

28:22,911

1:29,059

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

19

+1,537

1:29,165

20

03

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

19

+2,244

1:29,042

16

04

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

19

+2,436

1:29,158

13

05

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

19

+3,090

1:29,166

11

06

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+3,787

1:29,040

10

07

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+4,367

1:29,138

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+5,166

1:29,156

8

09

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+5,418

1:29,288

7

10

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

+6,049

1:28,850

6

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