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Training Supersport-WM Misano: Philipp Öttl auf Platz 2 hinter Jespersen

Im einzigen freien Training der Supersport-WM in Misano erzielte Ducati-Pilot Simon Jespersen die Bestzeit. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Philipp Öttl (Ducati) und WM-Leader Albert Arenas (Yamaha).

Stephan Moosbrugger

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
© Gold & Goose

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In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, am Nachmittag geht es bereits ins Qualifying. Als es um 11.20 Uhr in Misano losging, hatte es 24 Grad Celsius.

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Für die erste Bestzeit sorgte der Deutsche Philipp Öttl (Feel Ducati) mit 1:40,119 min. Danach wurden die Rundenzeiten kontinuierlich nach unten geschraubt. Nach fünf Minuten führte Federico Caricasulo (ZXMOTO) die Session mit 1:38,705 min an. Zwei Minuten später übernahm WM-Leader Albert Arenas mit 1:38,368 min die Führung. Wenig später verbesserte der Yamaha-Pilot seine Bestzeit auf 1:37,888 min.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord in der Supersport-Klasse hatte Nicolo Bulega 2023 mit 1:36,495 min aufgestellt.

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Simon Jespersen
Simon Jespersen
Foto: Gold & Goose
Simon Jespersen
© Gold & Goose

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Die Reihenfolge nach zehn Minuten: Arenas (1:37,467 min), Caricasulo, Jespersen, Casadei und Booth-Amos. Wenige Minuten später fuhr Philipp Öttl mit 1:37,858 min die drittschnellste Zeit.

Zur Halbzeit der Session führte immer noch Arenas (1:37,434 min). Dahinter folgten Caricasulo, Öttl, Debise und Jespersen. Der Schweizer Dominique Aegerter lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 8.

16 Minuten vor dem Ende stürzte Raffaele de Rosa. Er blieb unverletzt und konnte weiterfahren.

Zehn Minuten vor dem Ende der Session fuhr Filippo Farioli (VFT Racing Yamaha) die zweitschnellste Zeit. Eine Hundertstel dahinter lag Philipp Öttl auf Platz 3.

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Zwei Minuten später preschte Öttl mit 1:37,666 min auf Rang 2 nach vorne. Eine Runde später verbesserte sich Can Öncü auf Position 2.

Sechs Minuten vor dem Ende fuhr Öttl mit 1:37,390 min eine neue Bestzeit.

Mit drei Minuten auf der Uhr wurde die gelbe Flagge geschwenkt. Xavi Cardelus musste seine rauchende Yamaha in Kurve 13 abstellen.

Kurz vor dem Ende fuhr Ducati-Pilot Simon Jespersen mit 1:37,242 min eine neue Bestzeit. An seine Zeit kam niemand mehr heran. Philipp Öttl belegte mit eineinhalb Zehntelsekunden Rückstand Platz 2. Dritter wurde W-Leader Albert Arenas (+0,192 sec). Auf den Positionen 4 und 5 folgten Öncü und Masia.

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Kawasaki-Pilot Dominique Aegerter belegte mit 0,802 sec Rückstand Platz 17. Der Österreicher Andreas Kofler (+2,579 sec) wurde 33.

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Simon Jespersen

Simon Jespersen

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Simon Jespersen

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43

19

1:37,242

02

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

20

+0,148

03

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

15

+0,192

04

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+0,204

05

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

16

+0,228

06

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Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+0,260

07

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

16

+0,263

08

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

20

+0,442

09

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Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

18

+0,520

10

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Lucas Mahias

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94

16

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