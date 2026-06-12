Training Supersport-WM Misano: Philipp Öttl auf Platz 2 hinter Jespersen

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, am Nachmittag geht es bereits ins Qualifying. Als es um 11.20 Uhr in Misano losging, hatte es 24 Grad Celsius.

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Für die erste Bestzeit sorgte der Deutsche Philipp Öttl (Feel Ducati) mit 1:40,119 min. Danach wurden die Rundenzeiten kontinuierlich nach unten geschraubt. Nach fünf Minuten führte Federico Caricasulo (ZXMOTO) die Session mit 1:38,705 min an. Zwei Minuten später übernahm WM-Leader Albert Arenas mit 1:38,368 min die Führung. Wenig später verbesserte der Yamaha-Pilot seine Bestzeit auf 1:37,888 min.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord in der Supersport-Klasse hatte Nicolo Bulega 2023 mit 1:36,495 min aufgestellt.

Simon Jespersen Foto: Gold & Goose Simon Jespersen © Gold & Goose

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Die Reihenfolge nach zehn Minuten: Arenas (1:37,467 min), Caricasulo, Jespersen, Casadei und Booth-Amos. Wenige Minuten später fuhr Philipp Öttl mit 1:37,858 min die drittschnellste Zeit.

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Zur Halbzeit der Session führte immer noch Arenas (1:37,434 min). Dahinter folgten Caricasulo, Öttl, Debise und Jespersen. Der Schweizer Dominique Aegerter lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 8.

16 Minuten vor dem Ende stürzte Raffaele de Rosa. Er blieb unverletzt und konnte weiterfahren.

Zehn Minuten vor dem Ende der Session fuhr Filippo Farioli (VFT Racing Yamaha) die zweitschnellste Zeit. Eine Hundertstel dahinter lag Philipp Öttl auf Platz 3.

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Zwei Minuten später preschte Öttl mit 1:37,666 min auf Rang 2 nach vorne. Eine Runde später verbesserte sich Can Öncü auf Position 2.

Sechs Minuten vor dem Ende fuhr Öttl mit 1:37,390 min eine neue Bestzeit.

Mit drei Minuten auf der Uhr wurde die gelbe Flagge geschwenkt. Xavi Cardelus musste seine rauchende Yamaha in Kurve 13 abstellen.

Kurz vor dem Ende fuhr Ducati-Pilot Simon Jespersen mit 1:37,242 min eine neue Bestzeit. An seine Zeit kam niemand mehr heran. Philipp Öttl belegte mit eineinhalb Zehntelsekunden Rückstand Platz 2. Dritter wurde W-Leader Albert Arenas (+0,192 sec). Auf den Positionen 4 und 5 folgten Öncü und Masia.

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Kawasaki-Pilot Dominique Aegerter belegte mit 0,802 sec Rückstand Platz 17. Der Österreicher Andreas Kofler (+2,579 sec) wurde 33.