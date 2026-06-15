Freestyle-Show direkt vor dem Weißen Haus mit Travis Pastrana & Freunden
Am vergangenen Samstag fand auf dem Südrasen vor dem Weißen Haus in Washington D.C. eine Freestyle-Motocross-Show des 'Nitro Circus' mit Freestyle-Ikone Travis Pastrana und 5 Cross-Legenden statt.
Während 'Dangerboy' Haiden Deegan und Jett Lawrence (Honda) im
Freestyle-Motocross Show direkt vor dem Weißen Haus
Auf dem Rasen vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. wurde erstmals eine Freestyle-Motocross-Show abgehalten. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten statt und stand zeitlich in Verbindung mit UFC-Aktivitäten in Washington (Ultimate Fighting Championship).
Das ist einer dieser Momente, in denen das Unmögliche irgendwie möglich wird.
Travis Pastrana
Motocross Freestyle auf dem Südrasen des Weißen Hauses
Travis Pastrana, Mitgründer des Nitro Circus, stellte ein hochkarätig besetztes Team aus Motocross- und Freestyle-Motocross-Legenden zusammen: Ricky Carmichael, Jeremy McGrath, Brian Deegan, Jeremy 'Twitch' Stenberg und Keith Sayers. Kaum jemals zuvor standen so viele Stars gemeinsam für einen einzelnen Show-Act auf der Rampe. Mit spektakulären Sprüngen, Backflips und Freestyle-Tricks lieferten sie eine eindrucksvolle Show ab.
Pastrana: Das ist Patriotismus für mein Heimatland USA
Pastrana erklärte, dass es für die Piloten nicht um Politik ging, sondern um Patriotismus und Dankbarkeit dafür, ihren Lebensunterhalt mit ihrer Leidenschaft verdienen zu können. Die Show markierte zugleich den offiziellen Start von Nitro Circus 2.0, der neuen Live-Tour, die ab August durch Nordamerika reisen wird.
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