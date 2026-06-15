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Freestyle-Show direkt vor dem Weißen Haus mit Travis Pastrana & Freunden

Am vergangenen Samstag fand auf dem Südrasen vor dem Weißen Haus in Washington D.C. eine Freestyle-Motocross-Show des 'Nitro Circus' mit Freestyle-Ikone Travis Pastrana und 5 Cross-Legenden statt.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Backflip vor dem Weißen Haus
Backflip vor dem Weißen Haus
Foto: Nitro Circus
Backflip vor dem Weißen Haus
© Nitro Circus

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Im Artikel erwähnt

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Während 'Dangerboy' Haiden Deegan und Jett Lawrence (Honda) im ersten Lauf von Thunder Valley (Colorado) um die Spitzenposition kämpften, verfolgte Vater und Freestyle-Ikone Brian Deegan zusammen mit Jeremy McGrath, Ricky Carmichael und Travis Pastrana die Rennen im Weißen Haus in Washington D.C., denn die Cross- und Freestyle-Legenden waren an diesem Nachmittag vor historischer Kulisse selbst in Aktion.

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Travis Pastrana und Freunde vor dem Weißen Haus
Travis Pastrana und Freunde vor dem Weißen Haus
Foto: Nitro Circus
Travis Pastrana und Freunde vor dem Weißen Haus
© Nitro Circus

Freestyle-Motocross Show direkt vor dem Weißen Haus

Auf dem Rasen vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. wurde erstmals eine Freestyle-Motocross-Show abgehalten. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten statt und stand zeitlich in Verbindung mit UFC-Aktivitäten in Washington (Ultimate Fighting Championship).

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Im Artikel erwähnt

Das ist einer dieser Momente, in denen das Unmögliche irgendwie möglich wird.

Travis Pastrana

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Motocross Freestyle auf dem Südrasen des Weißen Hauses

Travis Pastrana, Mitgründer des Nitro Circus, stellte ein hochkarätig besetztes Team aus Motocross- und Freestyle-Motocross-Legenden zusammen: Ricky Carmichael, Jeremy McGrath, Brian Deegan, Jeremy 'Twitch' Stenberg und Keith Sayers. Kaum jemals zuvor standen so viele Stars gemeinsam für einen einzelnen Show-Act auf der Rampe. Mit spektakulären Sprüngen, Backflips und Freestyle-Tricks lieferten sie eine eindrucksvolle Show ab.

Pastrana: Das ist Patriotismus für mein Heimatland USA

Pastrana erklärte, dass es für die Piloten nicht um Politik ging, sondern um Patriotismus und Dankbarkeit dafür, ihren Lebensunterhalt mit ihrer Leidenschaft verdienen zu können. Die Show markierte zugleich den offiziellen Start von Nitro Circus 2.0, der neuen Live-Tour, die ab August durch Nordamerika reisen wird.

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