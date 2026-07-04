8h von Suzuka: Top-10-Trial gestrichen – so sieht die Startreihenfolge aus
Regen verhindert das traditionelle Einzelzeitfahren bei den 8 Stunden von Suzuka. Honda HRC startet damit von der Pole-Position, BMW lauert und will am Sonntag Geschichte schreiben.
Das Wetter hat den Organisatoren der 8 Stunden von Suzuka einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der traditionelle Top-10-Trial, bei dem die schnellsten zehn Teams in Einzelstarts um die Pole-Position kämpfen, wurde am Samstag ersatzlos gestrichen. Damit gilt das Ergebnis der kombinierten Qualifikation vom Freitag als offizielle Startaufstellung für den Langstreckenklassiker.
Die Verantwortlichen verzichteten auch darauf, stattdessen eine 30-minütige Qualifying-Session auszutragen. Der Grund: Die Bedingungen auf dem Suzuka Circuit waren weder eindeutig trocken noch richtig nass, sodass für die Teilnehmer keine guten Voraussetzungen hätten geschaffen werden können.
Honda auf Pole, doch Rea nur halbwegs zufrieden
Profiteur der Entscheidung ist Honda HRC. Das Werksteam um Jonathan Rea, Takumi Takahashi und Somkiat Chantra hatte sich am Freitag mit einer Durchschnittszeit von 2:04,738 Minuten knapp gegen das BMW-Werksteam (Reiterberger, Odendaal, van der Mark) durchgesetzt und startet damit von der Pole-Position in das 8-Stunden-Rennen.
Jonathan Rea hätte gern einen Angriff auf eine 2:03er-Zeit gestartet, doch diese Chance bot sich am Samstag nicht. «Eigentlich wollte ich eine 2:03er-Runde fahren», sagte der sechsfache Superbike-Weltmeister. Gleichzeitig zeigte sich der Nordire erleichtert, dass auf Fahrten unter schwierigen Mischbedingungen verzichtet wurde. «Ich war richtig angespannt, bei Nieselregen zu fahren. Wir haben die Pole-Position für das Rennen morgen. Meine Teamkollegen haben ebenfalls tolle Arbeit geleistet.»
Freude und Frust bei BMW
Beim BMW-Werksteam war man einerseits erleichtert, andererseits trauerte man der Chance hinterher, Honda doch noch die Pole streitig zu machen. Markus Reiterberger
Nach den starken Testleistungen und Rang 2 in der Qualifikation reist BMW dennoch mit viel Selbstvertrauen ins Rennen und will Geschichte schreiben. Bislang konnte noch kein europäischer Hersteller die 8 Stunden von Suzuka gewinnen. Sorge bereitet die Wetterprognose: Für Sonntag wird Regen vorausgesagt.
Drei Yamaha-Teams in Lauerstellung
Hinter Honda HRC und dem BMW-Werksteam folgen in der Startaufstellung gleich drei Yamaha-Teams: Das Marc VDS Racing Team (De Puniet, Marino, Delbianco) qualifizierte sich vor den Titelverteidigern YART (Hanika, Fritz, Mercado) sowie dem Yamaha-Werksteam mit Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller und Andrea Locatelli.
Startaufstellung für die 8 Stunden von Suzuka:
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Honda HRC (Rea, Takahashi, Chantra)
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BMW-Werksteam (Reiterberger, Odendaal, van der Mark)
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Marc VDS Racing Team (De Puniet, Marino, Delbianco)
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YART (Hanika, Fritz, Mercado)
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Yamaha Factory Racing Team (Nakasuga, Miller, Locatelli)
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F.C.C. TSR Honda France (Techer, Perolari, McPhee)
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Astemo Pro Honda SI Racing (Nozane, Hada, Arakawa)
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Yoshimura SERT Motul (Black, Linfoot, Atsumi)
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AutoRace Ube Racing Team (Uramoto, Guintoli, Ponsson)
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SDG Team HARC-PRO Honda (Kunii, Nagoe, Abe)
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