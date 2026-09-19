Blick auf den Zwischenstand in der LMGT3-Klasse der FIA WEC

Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach dem Lone Star Le Mans-Rennen in Austin/Texas führt Jonny Edgar die Tabelle mit 76 Punkten an. Auf Platz zwei liegt mit 72 Zählern Nicky Catsburg und Dritter ist mit 54 Punkten Ben Keating. Das Spannende: Alle Drei sind Piloten der Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport mit der Startnummer #33. Die unterschiedlichen Punkte kommen daher, weil Keating Imola und Spa-Francorchamps ausgelassen hat - und Catsburg in Brasilien verhindert war. Aber trotzdem haben alle Drei mehr Punkte gesammelt als der Rest des Feldes.

Größte Verfolger sind Francois Hériau, Simon Mann und Alessio Rovera, die einen Ferrari 296 LMGT3 Evo von Vista AF Corse pilotieren. Das Trio hat (so wie Ben Keating) 54 Punkte auf dem Konto. Direkt dahinter liegen Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin. Das Porsche 911 GT3 R LMGT3-Trio von The Bend Manthey hat 49 Zähler gesammelt. Punktgleich sind Jonny Adam und Gray Newell im Aston Martin Vantage AMR LMGT3 vom Heart of Racing Team.

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: TF Sport markiert mit 76 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist Vista AF Corse (mit dem Ferrari mit der Startnummer #21) mit 54 Punkten vor The Bend Manthey (Porsche) mit 49 Punkten und dem Heart of Racing Team (mit dem Aston Martin mit der Startnummer #23) mit ebenfalls 49 Zählern. Manthey DK Engineering (Porsche) komplettiert die Top Fünf mit 48 Punkten. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 27. September 2026 in Fuji (Japan) angesetzt.

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