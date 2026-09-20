Ferrari auf Pole-Position für zweiten GT World Challenge-Lauf in Zandvoort

Ferrari auf der Pole-Position für das zweite Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort. Emil Frey Racing-Pilot Konsta Lappalainen sicherte sich im 296 GT3 eine überlegene Bestzeit. Der Finne umrundete den Kurs in 1:33.192 Minuten.

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Auf den zweiten Startplatz fuhr Vortagessieger Louis Prette im Garage 59 McLaren 720S GT3. 0,207 Sekunden fehlten dem Monegassen auf die Bestzeit von Lappalainen - eine Welt im GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Ben Green komplettiert im zweiten Ferrari des Teams aus der Schweiz die Top-3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):

Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 Thomas Fleming/Louis Prette – Garage 59 – McLaren 720S GT3 Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 Valentino Rossi/Max Hesse - WRT - BMW M4 GT3 Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3 Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Luca Engstler/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Lamborghini Temerario GT3 Simon Reicher/Christopher Haase - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3 Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3 Robin Knutsson/Gilles Magnus – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

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