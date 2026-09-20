Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. Sportwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari auf Pole-Position für zweiten GT World Challenge-Lauf in Zandvoort

Konsta Lappalainen fuhr im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 auf eine überlegene Pole-Position für das zweite Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem Dünenkurs in Zandvoort.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Konsta Lappalainen fuhr auf die Pole in Zandvoort
Konsta Lappalainen fuhr auf die Pole in Zandvoort
Foto: SRO
Konsta Lappalainen fuhr auf die Pole in Zandvoort
© SRO

Werbung

Werbung

Ferrari auf der Pole-Position für das zweite Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort. Emil Frey Racing-Pilot Konsta Lappalainen sicherte sich im 296 GT3 eine überlegene Bestzeit. Der Finne umrundete den Kurs in 1:33.192 Minuten.

Werbung

Werbung

Auf den zweiten Startplatz fuhr Vortagessieger Louis Prette im Garage 59 McLaren 720S GT3. 0,207 Sekunden fehlten dem Monegassen auf die Bestzeit von Lappalainen - eine Welt im GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Ben Green komplettiert im zweiten Ferrari des Teams aus der Schweiz die Top-3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):

  1. Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  2. Thomas Fleming/Louis Prette – Garage 59 – McLaren 720S GT3

  3. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  4. Valentino Rossi/Max Hesse - WRT - BMW M4 GT3

  5. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  6. Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

  7. Luca Engstler/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Lamborghini Temerario GT3

  8. Simon Reicher/Christopher Haase - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

  9. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

  10. Robin Knutsson/Gilles Magnus – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien