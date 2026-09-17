Formel-1-Star Max Verstappen im Kart: 100 Überholmanöver in nur 14 Runden

Es ist das grösste Kart-Rennen, das jemals stattgefunden hat: Max Verstappen trat im Spass-Rennen «Max vs 100» in Silverstone gegen 100 Gegner an – und schaffte es in nur 14 Runden an die Spitze des Feldes. Der Red Bull Racing-Pilot fuhr von Startplatz 101 los und brauchte knapp 35 Minuten, um die Konkurrenz zu überholen, die sich aus Red Bull-Athleten, Fans, Journalisten, Content-Produzenten und Streamern aus 40 verschiedenen Ländern zusammensetzte.

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Das Format war denkbar einfach: Am Dienstag wurde trainiert, bevor am Mittwoch ein einfaches Qualifying ausgetragen wurde. Das Rennen selbst fand am Mittwochabend statt und war ein echter Krimi. Verstappen hatte bereits mehr als zehn Fahrer überholt, bevor er überhaupt die Startlinie erreichte. Und der vierfache Champion profitierte vom Chaos, das nach dem Startschuss ausbrach.

F1-Star Max Verstappen gesteht: Vor dem Start war er «etwas besorgt»

Sobald ein Gegner überholt wurde, schied er aus. Nach zwei Minuten hatte der Formel-1-Profi bereits 63 Fahrer aus dem Rennen geworfen, und war auf Platz 37 unterwegs. Danach wurde das Rennen etwas übersichtlicher, und Verstappen zeigte eine unwiderstehliche Verfolgungsjagd. Im Schnitt überholte er alle 21 Sekunden einen Gegner. Danach gestand der 71-fache GP-Sieger: «Als ich zur Startaufstellung fuhr und sah, wo ich starten musste – mit 100 Karts vor mir –, war ich ein bisschen besorgt.»

Knifflige Aufgabe: Max Verstappen fuhr von Startplatz 101 los Foto: Red Bull Content Pool Knifflige Aufgabe: Max Verstappen fuhr von Startplatz 101 los © Red Bull Content Pool

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«Nach meiner ersten Runde mit all dem Chaos dachte ich mir: ‚Okay, wir haben das im Griff!' Es hat richtig Spass gemacht, und als ich erst einmal einen Rhythmus gefunden hatte, einen Gegner nach dem anderen überholen konnte und sah, wie der Abstand immer kleiner wurde, war das wirklich aufregend», erzählte der GP-Star daraufhin.

«Es war toll, einfach wieder in einem Kart zu sitzen und zu den Wurzeln des Rennsports zurückzukehren – das hat mich an die Rennen von früher erinnert. Es ist eine wirklich schöne Strecke, gut gestaltet, und es war eine nette Geste, dass ich alle Daten auch über Funk erhalten konnte. Ich hatte einen tollen Tag und es war schön, den Sieg einzufahren», fügte Verstappen an.