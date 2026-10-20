Max Verstappen (Red Bull Racing): Auto stark verbessert – so wie 2025?

Max Verstappen holte in den beiden vergangenen Formel-1-Rennen gleich zwei Siege in Serie. Erst gewann er den Bahrain-GP in Sepang, dann das Rennen in Singapur sowie den Sprint dort. Und all das nach einem schwierigen Saisonstart. Max Verstappen und Red Bull Racing reißen die Saison herum – das kommt Formel-1-Fans natürlich bekannt vor.

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Max Verstappen 2025 und 2026 mit späten Erfolgen

Voriges Jahr legte Verstappen im finalen Drittel der Saison 2025 noch eine spektakuläre Aufholjagd hin, machte rund 100 Punkte Rückstand gut und kämpfte im Saisonfinale in Abu Dhabi sogar noch um den Titel, den er am Ende um zwei Zähler verpasste. Jetzt kommen im Herbst plötzlich wieder die Verstappen-Erfolgserlebnisse. Die Formel 1 hat ein Déjà-vu!

Verstappen stellt aber klar: Es sind zwei Szenarien, die nicht miteinander zu vergleichen sind, allein schon wegen der massiven Änderungen im Reglement von 2025 zu 2026.

So verbesserte sich Red Bull Racing

Der Niederländer sagte nach seinem Sieg in Singapur: «Es sind zwei völlig unterschiedliche Autos, was die Vorschriften angeht. Außerdem zwei völlig unterschiedliche Probleme. Hinzu kommt natürlich in diesem Jahr der Motorbereich. Ich glaube, für alle war es manchmal etwas kompliziert, das Beste herauszuholen.» Das Motorenreglement steht in der Kritik. «Aber vom ersten Rennen bis jetzt haben wir meiner Meinung nach viel Erfahrung gesammelt. Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen, aber ich schätze, das würde jeder so sagen. Aber wir haben so viel gelernt und auch beim Auto definitiv viele unserer Schwächen behoben. Wir müssen uns einfach weiter verbessern und in diesem Jahr weiter lernen, damit wir das auch im nächsten Jahr umsetzen können.»

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Verstappen entspannt im F1-Saisonendspurt

Verstappen hatte angekündigt, jetzt den Rest der Saison noch jede Menge Spaß haben zu wollen. Der viermalige Weltmeister: «Das Auto hat sich ab Baku definitiv viel besser angefühlt. Es war einfach viel ausgewogener. Und dann ist es natürlich viel schöner, wenn man etwas weiter vorne mithalten kann, ohne allzu viele Probleme mit dem Auto zu haben, im Vergleich zum Jahresanfang, als das Fahren manchmal sogar ein bisschen beängstigend war.»

Verstappen: «Die Art und Weise, wie wir das Blatt gewendet haben, und die großen Fortschritte, die wir in diesem Jahr gemacht haben – all das macht es natürlich viel angenehmer. Und wenn man dann noch ein paar Siege mitnehmen kann, ist das einfach schön. Wir sind nicht im Kampf um die Meisterschaft, und deshalb denke ich, dass wir bis zum Schluss einfach versuchen, Spaß zu haben und weitere Podiumsplätze sowie hoffentlich noch ein paar Siege einzufahren.»