Davide Brivio erhält bei HRC deutlich mehr Einfluss als Alberto Puig

Nach dem offiziell bestätigten Abzug des Spaniers Alberto Puig als Teammanager bei Honda in der MotoGP-WM dauerte es nicht lange, bis der Name Davide Brivio als Nachfolger genannt wurde. Der 61-jährige Italiener soll Honda gemeinsam mit Landsmann und Technikdirektor Romano Albesiano sowie der französischen Fahrer-Top-Aktie Fabio Quartararo weiter näher an die Spitze heranführen.

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Pokerface Brivio selbst schweigt im Moment in der Öffentlichkeit – er antwortete zuletzt vor den Kameras nur mit wenig sagenden Phrasen auf drängende Fragen nach seiner Zukunft. Im Hintergrund gibt es aber schon einen weit gediehenen Deal für den Italiener. Brivio, der einst Valentino Rossi zu Yamaha holte, soll bei den Japanern weit mehr als den bisherigen Job von Alberto Puig übernehmen. Brivio dürfte bei HRC künftig für sämtliche Sportbelange verantwortlich sein.

Offroad-Bereich

Somit erweitert sich das Aufgabengebiet zum Beispiel um die Motocross-Sparte, wo HRC in dieser Saison ja mit Ikone Jeffrey Herlings und Tom Vialle um den 450er-WM-Titel mitkämpft. Dazu kommt das breite Honda-Engagement bei der prestigeträchtigen Dakar-Rallye. Dort und wie auch im Motocross wird Brivio dann künftig auf einer weiteren Front gegen KTM antreten.

Fakt ist: Davide Brivio hat im Rennsport umfangreiche Erfahrung in leitender Funktion, hat mit dem Spanier Joan Mir für Suzuki im Corona-Jahr 2020 den MotoGP-Titel geholt. Zuletzt hat Brivio nach der Rückkehr aus der Formel 1 das Trackhouse-Team in der MotoGP-WM zu einem Siegerteam geformt – mit Ai Ogura und Raul Fernandez gab es in der laufenden Saison bereits erneut Podestplätze. In der Fahrerwertung belegen die Trackhouse-Asse die Positionen 5 und 6 – in der finanziell lukrativen Team-Wertung belegt Trackhouse im Moment gar Platz 3.

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