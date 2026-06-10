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MotoGP-Kalender: Die Motorrad-WM fährt auch 2027 im MotorLand Aragon

Das Management der MotoGP arbeitet an der Fertigstellung des Gesamt-MotoGP-Kalenders 2027. Sicher ist schon jetzt, dass es auch im kommenden Jahr nach Aragonien geht. 2028 wird Aragon «Ersatzstrecke».

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Vertragunterzeichnung mit Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Sports Entertainment
Vertragunterzeichnung mit Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Sports Entertainment
Foto: motogp.com
Vertragunterzeichnung mit Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Sports Entertainment
© motogp.com

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Während der gesamte Rennkalender der Motorrad-Weltmeisterschaft zum Start der neuen MoroGP-Ära 2027 weiter ausgestaltet und voraussichtlich nach der Sommerpause veröffentlicht wird, vermeldet das MotoGP-Management, dass das MotorLand Aragon auch 2027 Austragungsort des Grand Prix von Aragon bleibt. Die regionale Regierung von Aragon und die MotoGP Sports Entertainment Group haben sich bei einer Veranstaltung in Saragossa auf einen neuen Vertrag geeinigt.

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Bemerkenswert ist dabei, dass nach 2027 die Rennstrecke eine Art «Joker-Rolle» übernimmt. Für die Jahre 2028 bis 2031 wird der Austragungsort als offizielle Ersatzstrecke Teil der MotoGP-Struktur eingestuft.

Fix: Das MotorLand Aragon bleibt im MotoGP-Kalender
Fix: Das MotorLand Aragon bleibt im MotoGP-Kalender
Foto: Gold and Goose
Fix: Das MotorLand Aragon bleibt im MotoGP-Kalender
© Gold and Goose

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Carmelo Ezpeleta, CEO der MotoGP, sagte während der Veranstaltung: «Das MotorLand Aragon ist seit fast zwei Jahrzehnten ein wichtiger Partner der MotoGP und spielt eine Schlüsselrolle für die Präsenz der Meisterschaft in Spanien. Die Verlängerung für 2027 spiegelt sowohl die Stärke dieser Partnerschaft als auch den Wert wider, den die Veranstaltung für die Region hat. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit fortzusetzen und Aragon in den kommenden Jahren als Reservestrecke in der MotoGP-Familie zu behalten.»

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Die Austragung des Grand Prix von Aragon, der zuletzt rund 110.000 Fans an die Strecke holte, stellt eine Investition von 12 Millionen Euro dar und bringt der Region erhebliche Erträge. Jährlich generiert das MotorLand direkte und indirekte wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von fast 50 Millionen Euro, wobei fast die Hälfte dieses Betrags direkt mit dem MotoGP-Grand-Prix verbunden ist.

Dass die Piste weiterhin keinen garantierten Stammplatz im Rennkalender bekommt, ist der Dynamik der globalen Expansion der MotoGP geschuldet. Mittelfristig will man sich durch langfristige Bindungen nicht den Zutritt zu neuen Märkten und Veranstaltungsorten versperren. Eine Rückkehr nach Indien wäre genauso denkbar wie ein MotoGP-Pilotprojekt in China.

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