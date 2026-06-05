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Wackelkandidat: Die Zukunft der MotoGP in Ungarn ist nicht gesichert

Erst vor zehn Monaten feierte die MotoGP ein gelungenes Ungarn-GP-Comeback. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Motorrad-WM nach dem zweiten Event am Balaton-Park-Circuit nicht mehr zurückkehrt.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

2026: Die MotoGP ist zum zweiten Mal zu Gast am Balaton Park Circuit
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Foto: Gold and Goose
2026: Die MotoGP ist zum zweiten Mal zu Gast am Balaton Park Circuit
© Gold and Goose

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Nach einer Pause von über dreißig Jahren – die Motorrad-WM fuhr 1992 zuletzt auf dem Hungaroring von Budapest – kehrte die Weltmeisterschaft mit dem Zugpferd MotoGP nach Ungarn zurück. Im August 2025 debütierte der Zirkus auf der noch frischen Anlage «Balaton Park Circuit» inmitten der Urlaubsregion am Plattensee. Zuvor wurde die Superbike-WM im Sinne einer Generalprobe von der Leine gelassen.

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Ein Misserfolg war das Comeback in den Paprika-Staat nicht. Rund 80.000 Fans sahen Spitzensport auf der mit Schikanen gespickten gut vier Kilometer langen Piste, die gut eine Stunde entfernt von der Metropole Budapest liegt. An der Rückkehr 2026 gab es auch deshalb nichts zu rütteln, weil man sich mit dem MotoGP-Management auf einen Zweijahresvertrag geeinigt hatte.

Fakt ist aber auch, dass es aktuell über 2026 hinaus keine Vereinbarung für die Austragung des Ungarn-GP gibt, weder am Balaton Park Circuit noch auf dem Hungaroring. Noch vor nicht langer Zeit standen die Vorzeichen auf eine Rückkehr zur Rennstrecke in der Hauptstadt. Denn der Hungaroring passt dank seiner zentralen Lage viel besser ins MotoGP-Vermarktungskonzept als die wesentlich kleinere und dezentrale Anlage am Plattensee.

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Premiere 2025: Der erste Rennstart der MotoGP am Balaton
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Foto: Gold and Goose
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Doch der, den Hungaroring MotoGP-tauglich zu machen und ab 2027 als neuen alten Austragungsort zurück in den Kalender zu holen, ist ins Stocken geraten. Auf der ungarischen Seite wären kräftige Investitionen notwendig, um die geforderte FIM-Homologation zu erfüllen. Doch nach Neuwahlen und Regierungswechsel dürfte das MotoGP-Projekt auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht sein.

Ein aktuelle Strecke wird aus dem MotoGP-Kalender 2027 fliegen

Für die MotoGP ein verschmerzbares Szenario. Denn legt man den aktuellen GP-Kalender neben die Pläne für 2027, wird schnell klar, dass die Verantwortlichen in jedem Fall einen Veranstaltungsort eliminieren müssen. 22 Veranstaltungen sind gesetzt. Sicher ist: 2027 wechselt der Australien-GP von Phillip Island nach Adelaide und Buenos Aires kommt nach Goiania in Brasilien als zweite Station in Südamerika neu in den Kalender.

Doch endgültig besiegelt ist das Schicksal des Ungarn-GP noch nicht. Denn mit Portimao gibt es einen zweiten Wackelkandidaten im Kalender. Auch hier existiert keine vertragliche Bindung über 2026 hinaus. Aber: 2025 stellte der Portugal-GP mit 185.000 Fans einen neuen Besucherrekord auf. Ein gewichtiges Argument für eine weitere Partnerschaft. Zwar zeigt die Formel-1, dass am Hungaroring über 300.000 Fans durch ein GP-Event geschleust werden, doch Stand heute wird es dazu nicht kommen.

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