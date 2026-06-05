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MotoGP, FP1: Marc Marquez vor Aprilia und KTM – Toprak 10.

Champion Marc Marquez fuhr im FP1 der MotoGP-Klasse in Ungarn die Bestzeit. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Raul Fernandez und Pedro Acosta. Toprak Razgatlioglu starker Zehnter und beste Yamaha.

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

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Alex Marquez (Gresini Ducati) und Johann Zarco (LCR Honda) sind nach ihren schweren Crashs in Barcelona auch beim Ungarn-GP nicht am Start. Für AM73 wird beim MotoGP-Event auf dem Balaton Park Circuit Superbike-Ass Iker Lecuona einspringen. Der 26-jährige Spanier war 2020 und 2021 Stammfahrer im Tech3-Team. Für Zarco wird nach dem Italien-GP wieder der 40-jährige Brite Cal Crutchlow an die Stummel der Honda RC213V greifen.

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Trackhouse Aprilia ist ab dem Ungarn-GP in neuen Farben unterwegs. Das Team gab am Freitag die neue Partnerschaft mit SuperFile bekannt.

Am Freitagvormittag fand im Balaton Park das 45-minütige FP1 statt. Der Himmel über der ungarischen Rennstrecke war leicht bewölkt, die Lufttemperatur betrug 22 Grad Celsius. Die Fahrer gingen pünktlich um 10.45 Uhr auf die Strecke.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Raul Fernandez in den neuen Farben mit Trackhouse-Hauptsponsor SuperFile
Raul Fernandez in den neuen Farben mit Trackhouse-Hauptsponsor SuperFile
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez in den neuen Farben mit Trackhouse-Hauptsponsor SuperFile
© Gold & Goose

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Ai Ogura und Toprak Razgatlioglu berührten sich zwischen den Kurven 15 und 16 – der Zwischenfall endete glimpflich, beide blieben sitzen. Für die erste Bestzeit sorgte Pecco Bagnaia mit 1:41,800 min. Zum Vergleich: Den Rundenrekord hatte Marc Marquez (Ducati Lenovo) 2025 mit 1:36,518 min aufgestellt. Wenig später setzte sich KTM-Pilot Pedro Acosta mit 1:39,798 min an die Spitze.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Acosta, Bagnaia, Fernandez, Bezzecchi und Miller. MM93 war zu diesem Zeitpunkt Achter, Lecuona 18. Wenig später fuhr Fabio Di Giannantonio (VR46) die zweitschnellste Zeit.

Nach zwölf Minuten schraubte Acosta seine Bestzeit auf 1:39,005 min hinunter, Marc Marquez fuhr die zweitschnellste Zeit.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

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Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Acosta, Marquez, Di Giannantonio, Moreira, Bagnaia, Martin, Fernandez, Marini, Binder und Bastianini.

20 Minuten vor dem Ende fuhr MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu die achtschnellste Zeit. Eine Minute später setzte sich Marc Marquez mit 1:39,003 min an die Spitze.

Der Champion war im Flow und schraubte eine Runde später seine Bestzeit auf 1:38,626 min hinunter. Von seinem Rundenrekord war aber noch über zwei Sekunden entfernt. Toprak gefällt die enge Piste in Ungarn und fuhr die viertschnellste Zeit. Enea Bastianini machte in Kurve 5 einen Ausflug ins Kiesbett – er blieb aber sitzen.

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

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Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende der Session: Marquez, Acosta, Fernandez, Razgatlioglu und Di Giannantonio. Wenig später fuhren Bezzecchi, Bagnaia und Aldeguer unter die Top-6. «Diggia» fuhr die drittschnellste Zeit.

Fünf Minuten vor dem Ende preschte Honda-Pilot Luca Marini auf Rang 4 nach vorne. Martin war zu diesem Zeitpunkt Sechster. Fabio Quartararo verbremste sich in Kurve 5, fuhr ins Kiesbett und blieb sitzen. In der Zwischenzeit setzten sich Bagnaia und Ogura auf 4 und 5. Fernandez fuhr kurz danach die zweitschnellste Zeit.

Kurz vor dem Ende fuhr Toprak die neuntschnellste Zeit. Das FP1 beendete der Pramac-Pilot dann auf Position 10 – er war damit bester Yamaha-Fahrer.

Die Top-10 im FP1: Marc Marquez, Fernandez, Acosta, Aldeguer, Di Giannantonio, Bagnaia, Ogura, Marini, Bezzecchi und Razgatlioglu.

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Jorge Martin wurde Zwölfter, Iker Lecuona 21. und Cal Crutchlow 22.

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

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  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

19

1:38,626

02

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

19

+0,169

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

18

+0,298

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

17

+0,472

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+0,532

06

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

17

+0,615

07

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

19

+0,639

08

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+0,726

09

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

19

+0,742

10

Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

7

19

+0,772

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