Warm-up, Assen: Nur zwei Tausendstelsekunden! Enge Aprilia-Doppelspitze

Die Bedingungen waren am Sonntagmorgen in Assen deutlich angenehmer als die Hitze des Vortages. Über Nacht hatte es heftig gewittert. Die Wetterlage am Sonntagmorgen vor dem Warm-up: 24 Grad in der Luft und 28 Grad auf der Strecke, die am Morgen noch feucht war, aber schon vom Red Bull Rookies Cup früher am Morgen recht gut abgetrocknet worden war.

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Aprilia weiter stark

Freitag und Samstag hatte Aprilia auf dem TT Circuit klar Dominanz bewiesen mit einem beachtlichen Top-4-Block im Qualifying. Pecco Bagnaia setzte für Ducati die erste schnellste Warm-up-Runde mit 1:33,075 min. Marco Bezzecchi und Raul Fernandez überboten auf ihren Aprilias. Joan Mir wollte mit seiner Honda auch mitmischen.

Marc Marquez fuhr seine erste schnelle Runde spät. Keine zwei Minuten vor der Zielflagge brachte er sich vom letzten Platz auf Rang 3 – hinter seinem Bruder Alex, auf den MotoGP-Fans an diesem Wochenende ein besonderes Auge haben.

Alex Marquez trotz Verletzung stark

Der Gresini-Ducati-Pilot war am Freitag schwer gestürzt. Die Diagnose: Schürfwunden und eine Schulterprellung. Im FP2 und Sprint war Alex Marquez am Samstag trotzdem am Start – das Q2 ließ er allerdings aus. Marquez erklärte, dass es ihm bei seiner Genesung (vom Freitagssturz, aber vor allem vom schweren Unfall in Barcelona) helfe, möglichst viel zu fahren. Allerdings ohne Druck und ohne Sturzrisiko. Am Samstag hatte Marquez angekündigt, dass er nach dem Warm-up entscheiden würde, ob er in den GP startet. Mit der fünftschnellsten Zeit und einem augenscheinlich problemlosen Warm-up beginnt der Sonntag unter einem guten Stern für Alex Marquez.

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Am Ende in der Zeitenliste ganz oben stand wieder Aprilia: Werkspilot Marco Bezzecchi setzte eine 1:31,955 min. Sein Markenkollege vom Trackhouse-Team, Ai Ogura, landete aber nur zwei Tausendstelsekunden hinter ihm! Enger geht es kaum. Dahinter Bagnaia (3.). und Pedro Acosta (KTM/4.). Joan Mir war mit Platz 9 die schnellste Honda, Fabio Quartararo auf Platz 12 die schnellste Yamaha.