Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Rovanperä an GT3-Engagement auf der Nürburgring-Nordschleife interessiert

Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä liebäugelt mit Starts im GT3-Sportwagen auf dem Nürburgring. Hingegen kann er sich aktuell kein Comeback in der Rallye-WM vorstellen.

Martin Gruhler

Von

WRC

Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä mit neuen Zielen
Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä mit neuen Zielen
Foto: Red Bull
Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä mit neuen Zielen
© Red Bull

Werbung

Werbung

Ende der letzten Saison hatte sich der 25-jährige Finne überraschend aus der Rallye-WM verabschiedet, um seinen neuen Traum im Rundstreckenrennsport zu verfolgen. In diesem Jahr hatte Rovanperä mit Unterstützung von Toyota geplant, in diesem Jahr in der japanischen Super-Formula-Serie anzutreten. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn jedoch noch vor dem ersten Rennen, die gesamte Saison abzusagen.

Werbung

Werbung

Nach mehrmonatiger Auszeit will Rovanperä wieder angreifen. «Im Moment ist noch alles offen. Als Nächstes werde ich mit Toyota sprechen, um herauszufinden, was die Verantwortlichen wollen, und um zu sehen, ob das mit meinen eigenen Vorstellungen übereinstimmt». Laut Rovanperä hat für ihn das Rennfahren in Einsitzern weiterhin oberste Priorität. «Ich gebe ungern auf. Daher steht der Formelsport natürlich immer noch ganz oben auf meiner Liste. In den kleineren Klassen, wie der Formel 4 in Neuseeland, lief es schnell ziemlich gut. Und klar ist auch, auch ich werde ich nicht jünger», so Rovanperä gegenüber dem Motorsportjournalisten Reiner Kuhn.

Rovanperä kann sich Start beim 24-Stunden-Rennen-Nürburgring vorstellen
Rovanperä kann sich Start beim 24-Stunden-Rennen-Nürburgring vorstellen
Foto: Red Bull
Rovanperä kann sich Start beim 24-Stunden-Rennen-Nürburgring vorstellen
© Red Bull

«Die Frage ist nun, ob Toyota möchte, dass wir es gemeinsam noch einmal versuchen, oben anzugreifen».

Werbung

Werbung

Eine Rückkehr in die Rallye-Weltmeisterschaft sieht der Champion von 2022 und 2023 nicht als seine bevorzugte Option. So sehr er das Rallyefahren weiterhin liebt, sind die vielen Veranstaltungen, verbunden mit den engen Zeitplänen sowie die intensive Vorbereitungen plus Testen «nicht mehr sein Ding». Dazu kommt, dass er der kommenden neuen Fahrzeuggeneration nichts abgewinnen kann.

Neben dem Formelsport wäre die Sportwagenszene durchaus eine Option. Im Jahr 2024 gelangen Rovanperä im Porsche Carrera Cup Benelux mit einem Porsche 911 GT3 einige Erfolge.

Besonders im Fokus in einem Sportwagenengament wäre ein Start beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. «Das wäre genau mein Ding», sagt Rovanperä. Der 25-jährige Blondschopf erklärte, dass GT4-Fahrzeuge eher für Aufsteiger gedacht seien und er ein GT3-Engagement bevorzugt. «Der GT3 und die Nordschleife - das wäre etwas ganz Besonderes». Rovanperä hat auf der Eifel-Achterbahn bereits einige Runden bei freien öffentlichen Fahrten absolviert.

Kalle Rovanperä und Sebastien Ogier: Womöglich gleiche Zielsetzungen
Kalle Rovanperä und Sebastien Ogier: Womöglich gleiche Zielsetzungen
Foto: Red Bull
Kalle Rovanperä und Sebastien Ogier: Womöglich gleiche Zielsetzungen
© Red Bull

Werbung

Werbung

Beim diesjährigen Int. ADAC-24-Stunden-Nürburgring nahm der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen am Steuer eines Mercedes-AMG GT3 Evo teil. Rovanperäs ehemaliger Toyota-Teamkollege Sebastien Ogier verfolgte das Rennen vor Ort als Zuschauer. Genau wie Rovanperä scheint auch Rekordweltmeister Ogier richtig gehend Gefallen auf eine Teilnahme beim Traditionsrennen zu haben.

«Die 24 Stunden auf der Nordschleife in einem Toyota GT3 wären eine großartige Idee. Die Entscheidung liegt aber nicht bei mir. Ein GT3-Auto kommt einem Rally1-Auto auf Asphalt wahrscheinlich am nächsten. Ich wäre dabei und ich glaube Seb (Ogier) wäre es auch», ist Rovanperä überzeugt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Gesamt

  2. SS20

  3. SS19

  4. SS18

  5. SS17

  6. SS16

  7. SS15

  8. SS14

  9. SS13

  10. SS12

  11. SS11

  12. SS10

  13. SS9

  14. SS8

  15. SS7

  16. SS6

  17. SS5

  18. SS4

  19. SS3

  20. SS2

  21. SS1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

5

20

2:27:58,000

0,000

27

02

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

99

20

+26,700

0,000

26

03

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

33

20

+1:19,500

0,000

24

04

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

16

20

+1:35,900

0,000

18

05

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

11

20

+3:52,500

0,000

14

06

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

18

20

+4:18,200

0,000

8

07

Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

55

20

+4:32,700

0,000

6

08

Jari-Matti Latvala

Jari-Matti Latvala

JML-Sports Oy

Jari-Matti Latvala

Jari-Matti Latvala

JML-Sports Oy

40

20

+8:25,500

0,000

4

09

Placeholder - Racer

Robert Virves

Toksport WRT

Placeholder - Racer

Robert Virves

Toksport WRT

25

20

+8:46,900

0,000

2

10

Placeholder - Racer

Teemu Suninen

Placeholder - Racer

Teemu Suninen

26

20

+9:03,000

0,000

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle WRC Events
  • Vergangen

    Delfi Rally Estonia

    Tartu, Estland
    16.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Secto Rally Finland

    Jyväskylä, Finnland
    30.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event

  • Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event

  • Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Delfi Rally Estonia

    Tartu, Estland
    16.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Secto Rally Finland

    Jyväskylä, Finnland
    30.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event

  4. Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien