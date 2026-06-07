Halbzeit der SBK-WM 2026 lässt Preise purzeln: Video-Pass mit 50% Rabatt
Nachdem sechs von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, passte Promoter Dorna den Preis für den umfangreichen Video-Pass nach unten an.
Weil der österreichische Privatsender Servus TV den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 einstellte und der Sportsender Eurosport ganz aus der Berichterstattung über die Superbike-WM ausgestiegen ist, sind Streamingdienste für eingefleischte Fans unersetzlich.
Kostenlos ist der Streamingdienst ServusTV On, der den deutschen Zuschauern erhalten geblieben ist. Die dafür erforderliche App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren; sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones angesehen werden. ServusTV ON überträgt sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport- und Sportbike-WM live sowie WorldWCR, gratis und in HD in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna jedoch selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Video-Pass. Und nachdem sechs von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, ist das
Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden. Inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.
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