Nach Konfusion und Enttäuschung: Hondas zweiter Superbike-Fahrer steht fest

Im Mai 2026 berichtete SPEEDWEEK.com von Überlegungen bei der Honda Racing Corporation, für 2027 ein Satelliten-Team auf die Beine zu stellen , finanziert mit Geld des thailändischen Mineralölunternehmens PTT. So hätten die Japaner den erfolglosen Somkiat Chantra elegant auf ein Nebengleis abschieben können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Und gleichzeitig wäre eine dritte Fireblade im Feld nach dem Rückzug von Midori Moriwakis Team sehr nützlich gewesen. Chantra konnten diesen Plänen einiges abgewinnen und hätte sich gefreut, in einem asiatischen Team fahren zu können. Doch seither wurde es ruhig um dieses Vorhaben, mit Fortschreiten des Jahres deutete immer mehr daraufhin, dass Honda in der jetzigen Konstellation weitermacht – wie am 7. Oktober bestätigt wurde.

Werbung

Werbung

Inzwischen ist es über zehn Jahre her, dass Nicky Hayden im Regen von Sepang/Malaysia für Honda ein Rennen in der Superbike-WM gewann. Der Saisonauftakt 2026 lief mit Verletzungen von Jake Dixon und Chantra für den größten Motorradhersteller katastrophal, zuletzt gab es etwas Licht am Ende des Tunnels: Beim Event in Cremona Ende September schafften es erstmals in dieser Saison beide Honda-Fahrer in beiden Hauptrennen in die Punkte.

Chantra hatte die Honda-Manager schon zuvor beeindruckt, als er beim Suzuka Eight Hours für den verletzten Johann Zarco einsprang und sich als guter Teamplayer erwies, neben den Siegern Jonathan Rea und Takumi Takahashi im Rennen aber nicht zum Einsatz kam. Am vergangenen Wochenende zeigte der Thailänder bei der MotoGP in Motegi/Japan als 14. im Sprint und als 13. im Grand Prix als Ersatz für Ex-Weltmeister Joan Mir im Honda-Werksteam ebenfalls eine bessere Leistung als erwartet und ließ jeweils mehrere Stammfahrer hinter sich.

Honda setzt auf Kontinuität bei den Fahrern

«Ich freue mich sehr, eine weitere Saison bei Honda in der WorldSBK zu fahren», sagte Chantra zu seiner Vertragsverlängerung. «Dieses Jahr war eine Herausforderung für mich, mit einer neuen Meisterschaft, einem neuen Motorrad und vielen neuen Strecken, die ich erst kennenlernen musste. Aber Schritt für Schritt habe ich Erfahrung gesammelt und ein besseres Verständnis für die CBR1000RR-R SP entwickelt. Ich weiß das Vertrauen, das HRC mir weiterhin entgegenbringt, sehr zu schätzen. Ich bin hoch motiviert, weiter daran zu arbeiten, Fortschritte zu erzielen und 2027 noch bessere Ergebnisse zu erreichen.»

Werbung

Werbung

HRC-Geschäftsführer Taichi Honda ergänzte: «Wir glauben, dass es noch erhebliches Potenzial gibt, uns gemeinsam weiterzuentwickeln, und die Kontinuität unserer Fahreraufstellung wird wichtig sein, während HRC weiter daran arbeitet, unser WorldSBK-Projekt zu stärken. Wir freuen uns darauf, diesen Weg mit Somkiat fortzusetzen und zu sehen, wie er 2027 weitere Fortschritte macht.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Estoril: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 09.10.2026 - 11:15

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027: