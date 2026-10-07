Nach Konfusion und Enttäuschung: Hondas zweiter Superbike-Fahrer steht fest

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BMW nach Toprak: Warum das neue Chassis für 2027 so wichtig ist
In der ersten Jahreshälfte 2026 gab es Überlegungen bei Honda, für die Superbike-WM 2027 ein Satelliten-Team zu installieren und dort Somkiat Chantra unterzubringen. Dann wurde anders entschieden.
Im Mai 2026 berichtete SPEEDWEEK.com von Überlegungen bei der Honda Racing Corporation,
Inzwischen ist es über zehn Jahre her, dass Nicky Hayden im Regen von Sepang/Malaysia für Honda ein Rennen in der Superbike-WM gewann. Der Saisonauftakt 2026 lief mit Verletzungen von Jake Dixon und Chantra für den größten Motorradhersteller katastrophal, zuletzt gab es etwas Licht am Ende des Tunnels: Beim Event in Cremona Ende September schafften es erstmals in dieser Saison beide Honda-Fahrer in beiden Hauptrennen in die Punkte.
Chantra hatte die Honda-Manager schon zuvor beeindruckt, als er beim Suzuka Eight Hours für den verletzten Johann Zarco einsprang und sich als guter Teamplayer erwies, neben den Siegern Jonathan Rea und Takumi Takahashi im Rennen aber nicht zum Einsatz kam. Am vergangenen Wochenende zeigte der Thailänder bei der MotoGP in Motegi/Japan als 14. im Sprint und als 13. im Grand Prix
«Ich freue mich sehr, eine weitere Saison bei Honda in der WorldSBK zu fahren», sagte Chantra zu seiner Vertragsverlängerung. «Dieses Jahr war eine Herausforderung für mich, mit einer neuen Meisterschaft, einem neuen Motorrad und vielen neuen Strecken, die ich erst kennenlernen musste. Aber Schritt für Schritt habe ich Erfahrung gesammelt und ein besseres Verständnis für die CBR1000RR-R SP entwickelt. Ich weiß das Vertrauen, das HRC mir weiterhin entgegenbringt, sehr zu schätzen. Ich bin hoch motiviert, weiter daran zu arbeiten, Fortschritte zu erzielen und 2027 noch bessere Ergebnisse zu erreichen.»
HRC-Geschäftsführer Taichi Honda ergänzte: «Wir glauben, dass es noch erhebliches Potenzial gibt, uns gemeinsam weiterzuentwickeln, und die Kontinuität unserer Fahreraufstellung wird wichtig sein, während HRC weiter daran arbeitet, unser WorldSBK-Projekt zu stärken. Wir freuen uns darauf, diesen Weg mit Somkiat fortzusetzen und zu sehen, wie er 2027 weitere Fortschritte macht.»
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Baldassarri? Petrucci? Delbianco?
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