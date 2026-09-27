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Superbike-WM Cremona Grid Lauf 2: Lorenzo Baldassarri sabotiert sich selbst

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Cremona um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri stürzte im Superpole-Race
Lorenzo Baldassarri stürzte im Superpole-Race
Foto: gold & goose
Lorenzo Baldassarri stürzte im Superpole-Race
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Cremona Circuit ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Lorenzo Baldassarri aus dem Ducati-Privatteam Go Eleven, der im Superpole-Race crashte und Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff mitriss. Für den WM-Sechsten geht es von Startplatz 6 um vier Positionen nach hinten. Größter Nutznießer in Norditalien ist Honda-Ass Jake Dixon, für den es nach verkorkstem Qualifying um erstaunliche neun Startplätze auf Grid-Position 9 nach vorne geht.

Nicht mehr dabei am Sonntag ist Remy Gardner aus dem Giansanti Racing Team: Der Australier hat sich bei seinem Sturz im FP2 am Freitagnachmittag den fünften Mittelhandknochen links gebrochen, bestritt aber das Rennen am Samstag und wurde Zwölfter. Weil die Schmerzen immer schlimmer wurden, meldete er sich am Sonntagmorgen für den Sprint und das zweite Hauptrennen ab.

Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Lecuona, Ducati

  2. Bulega, Ducati

  3. Surra, Ducati

  4. Montella, Ducati

  5. Sam Lowes, Ducati

  6. Alex Lowes, Bimota

  7. Bridewell, Ducati

  8. Oliveira, BMW

  9. Dixon, Honda

  10. Locatelli, Yamaha

  11. Petrucci, BMW

  12. Vierge, Yamaha

  13. Chantra, Honda

  14. Rato, Yamaha

  15. Baz. Ducati

  16. Bassani, Bimota

  17. Manzi, Yamaha

  18. Smits, Yamaha

  19. Bautista, Ducati

  20. Gerloff, Kawasaki

  21. Baldassarri, Ducati

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Ergebnisse Superpole:

  1. Lecuona, Ducati

  2. Bulega, Ducati

  3. Surra, Ducati

  4. Sam Lowes, Ducati

  5. Montella, Ducati

  6. Baldassarri, Ducati

  7. Alex Lowes, Bimota

  8. Gerloff, Kawasaki

  9. Oliveira, BMW

  10. Bridewell, Ducati

  11. Gardner, Yamaha

  12. Vierge, Yamaha

  13. Bassani, Bimota

  14. Manzi, Yamaha

  15. Locatelli, Yamaha

  16. Bautista, Ducati

  17. Chantra, Honda

  18. Dixon, Honda

  19. Petrucci, BMW

  20. Smits, Yamaha

  21. Baz, Ducati

  22. Rato, Yamaha

TV-Programm

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Lecuona, Bulega, Surra

Reihe 2: Montella, Sam Lowes, Alex Lowes

Reihe 3: Bridewell, Oliveira, Dixon

Reihe 4: Baldassarri, Gerloff, Vierge

Reihe 5: Bassani, Manzi, Locatelli

Reihe 6: Bautista, Chantra, Petrucci

Reihe 7: Smits, Baz, Rato

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Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

03

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

04

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

05

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

06

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

07

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

08

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

09

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

96

10

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

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