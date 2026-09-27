Superbike-WM Cremona Grid Lauf 2: Lorenzo Baldassarri sabotiert sich selbst

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Cremona Circuit ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

Werbung

Werbung

Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Lorenzo Baldassarri aus dem Ducati-Privatteam Go Eleven, der im Superpole-Race crashte und Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff mitriss. Für den WM-Sechsten geht es von Startplatz 6 um vier Positionen nach hinten. Größter Nutznießer in Norditalien ist Honda-Ass Jake Dixon, für den es nach verkorkstem Qualifying um erstaunliche neun Startplätze auf Grid-Position 9 nach vorne geht.

Nicht mehr dabei am Sonntag ist Remy Gardner aus dem Giansanti Racing Team: Der Australier hat sich bei seinem Sturz im FP2 am Freitagnachmittag den fünften Mittelhandknochen links gebrochen, bestritt aber das Rennen am Samstag und wurde Zwölfter. Weil die Schmerzen immer schlimmer wurden, meldete er sich am Sonntagmorgen für den Sprint und das zweite Hauptrennen ab.

Ergebnisse Superpole-Race:

Lecuona, Ducati Bulega, Ducati Surra, Ducati Montella, Ducati Sam Lowes, Ducati Alex Lowes, Bimota Bridewell, Ducati Oliveira, BMW Dixon, Honda Locatelli, Yamaha Petrucci, BMW Vierge, Yamaha Chantra, Honda Rato, Yamaha Baz. Ducati Bassani, Bimota Manzi, Yamaha Smits, Yamaha Bautista, Ducati Gerloff, Kawasaki Baldassarri, Ducati

Werbung

Werbung

Ergebnisse Superpole:

Lecuona, Ducati Bulega, Ducati Surra, Ducati Sam Lowes, Ducati Montella, Ducati Baldassarri, Ducati Alex Lowes, Bimota Gerloff, Kawasaki Oliveira, BMW Bridewell, Ducati Gardner, Yamaha Vierge, Yamaha Bassani, Bimota Manzi, Yamaha Locatelli, Yamaha Bautista, Ducati Chantra, Honda Dixon, Honda Petrucci, BMW Smits, Yamaha Baz, Ducati Rato, Yamaha

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Heute Cremona: Rennen 2 FIM Superbike World Championship 27.09.2026 - 14:40

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: