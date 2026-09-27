Superbike-WM Cremona Grid Lauf 2: Lorenzo Baldassarri sabotiert sich selbst

Sportbike-WM • Neu
Cremona, Lauf 2: Debüt-Sieg von Yamaha - WM-Kampf spitzt sich zu
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Cremona um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Cremona Circuit ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Lorenzo Baldassarri aus dem Ducati-Privatteam Go Eleven, der im Superpole-Race crashte und Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff mitriss. Für den WM-Sechsten geht es von Startplatz 6 um vier Positionen nach hinten. Größter Nutznießer in Norditalien ist Honda-Ass Jake Dixon, für den es nach verkorkstem Qualifying um erstaunliche neun Startplätze auf Grid-Position 9 nach vorne geht.
Nicht mehr dabei am Sonntag ist Remy Gardner aus dem Giansanti Racing Team: Der Australier hat sich bei seinem Sturz im FP2 am Freitagnachmittag den fünften Mittelhandknochen links gebrochen, bestritt aber das Rennen am Samstag und wurde Zwölfter. Weil die Schmerzen immer schlimmer wurden, meldete er sich am Sonntagmorgen für den Sprint und das zweite Hauptrennen ab.
Lecuona, Ducati
Bulega, Ducati
Surra, Ducati
Montella, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bridewell, Ducati
Oliveira, BMW
Dixon, Honda
Locatelli, Yamaha
Petrucci, BMW
Vierge, Yamaha
Chantra, Honda
Rato, Yamaha
Baz. Ducati
Bassani, Bimota
Manzi, Yamaha
Smits, Yamaha
Bautista, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Baldassarri, Ducati
Lecuona, Ducati
Bulega, Ducati
Surra, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Montella, Ducati
Baldassarri, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Gerloff, Kawasaki
Oliveira, BMW
Bridewell, Ducati
Gardner, Yamaha
Vierge, Yamaha
Bassani, Bimota
Manzi, Yamaha
Locatelli, Yamaha
Bautista, Ducati
Chantra, Honda
Dixon, Honda
Petrucci, BMW
Smits, Yamaha
Baz, Ducati
Rato, Yamaha
Reihe 1: Lecuona, Bulega, Surra
Reihe 2: Montella, Sam Lowes, Alex Lowes
Reihe 3: Bridewell, Oliveira, Dixon
Reihe 4: Baldassarri, Gerloff, Vierge
Reihe 5: Bassani, Manzi, Locatelli
Reihe 6: Bautista, Chantra, Petrucci
Reihe 7: Smits, Baz, Rato
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