Die Superbike-WM in Estoril im TV und Stream: Alles eine Stunde später
Es gibt nur noch zwei Gelegenheiten in diesem Jahr, ein Rennwochenende der Superbike-WM live zu verfolgen. Wann und wo man die Action auf dem Circuito do Estoril sehen kann.
Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum offiziell nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com. Aber Achtung: Beim vorletzten Rennwochenende auf dem Circuito do Estoril in Portugal muss eine Zeitverschiebung von einer Stunde beachtet werden!
Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Vom zehnten Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit werden am Freitag ab 11:15 Uhr und 15:55 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 10:35 Uhr und 11:55 Uhr.
In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Übertragung mit Vorbericht und Wiederholung der Superpole um 15:40 Uhr. Der zweite Lauf am Sonntag wird jedoch nicht live gezeigt, denn der Privatsender gibt dem DTM-Saisonfinale aus Hockenheim den Vorzug. Superpole-Race und Lauf 2 werden unmittelbar im Anschluss ab 18:07 Uhr als Wiederholung gezeigt.
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restlichen beiden Events ist für 9,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Estoril vom 9. bis 11. Oktober
Ortszeit
MESZ
Dauer
Serie
Session
09:40
10:40
25
R3 Cup
Freies Training
10:20
11:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:20
40
SSP-WM
Freies Training
12:15
13:15
25
WorldWCR
Freies Training
14:15
14:15
25
R3 Cup
Superpole
15:00
16:00
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
17:00
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
Ortszeit
MESZ
Dauer
Serie
Session
09:20
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
09:40
10:40
20
SBK-WM
Freies Training 3
11:15
12:15
15
SBK-WM
Superpole
13:00
14:00
10 Rd.
R3 Cup
Rennen 1
14:00
15:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
16:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
Ortszeit
MESZ
Dauer
Serie
Session
09:15
10:15
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
10:35
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
12:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
14:00
12 Rd.
R3 Cup
Rennen 2
14:00
15:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
16:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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