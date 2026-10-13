Trotz größtem Karriereerfolg: Oliver Bayliss denkt über WM-Rückzug nach

Anfang August berichtete SPEEDWEEK.com von Oli Bayliss’ Plänen, für 2027 in die Britische Superbike-Meisterschaft zu wechseln – und es über diesen Umweg in die Superbike-WM zu schaffen! Dieses Unterfangen ging in seiner Familie schon einmal gut: Vater Troy wurde nach seinem Titelgewinn in der BSB 1999 von Ducati im Folgejahr als Ersatz für den verletzten Carl Fogarty aufgeboten, womit seine beeindruckende internationale Laufbahn begann, in der er drei WM-Titel und 52 Superbike-Laufsiege einfuhr und sogar einmal als Wildcard-Fahrer (!) in der MotoGP triumphierte.

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Sohn Oli, geboren am 20. September 2003 in Monaco und seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, wuchs mit dem Rennsport auf und kam 2022 in die Supersport-WM. Nach drei Saisons mit Ducati-Teams wechselte er 2025 zu Triumph und eroberte in diesem Jahr als Dritter auf Phillip Island sowie in Brüx (Most) seine ersten Podestplätze. Im Samstag-Rennen in Estoril verpasste er den Sieg um winzige 0,075 sec gegen seinen Triumph-Teamkollegen Tom Booth-Amos, eroberte als Zweiter aber sein zweitbestes Karriereresultat. Dass er in der Gesamtwertung nur auf dem 14. Platz liegt, resultiert auch aus einer längeren Verletzungspause.

Bayliss: Für 2027 soll ein Ducati-Superbike her

Über nächstes Jahr sagte Oli gegenüber SPEEDWEEK.com: «Mein Idealszenario ist, dass ich ein großes Motorrad fahre. 2021 fuhr ich erstmals mit einem Superbike, das habe ich immer genossen und es passt zu meiner Größe, meinem Gewicht und Stil.»

Vater Troy hat in den vergangenen Jahren zwar im Hintergrund einige Strippen gezogen, sich im Tagesgeschäft aber weitgehend herausgehalten. Jetzt sind seine Beziehungen wieder gefragt: Oli soll 2027 in der BSB eine Ducati pilotieren – in welchem Team, steht noch nicht fest.

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«Mein Ziel ist, es in die Superbike-WM zu schaffen», unterstrich Bayliss junior. «Solange ich es dorthin schaffe, ist es mir egal, wie ich dorthin komme. Ich fahre meine fünfte Saison Supersport-WM und in den letzten paar Rennen sind mir endlich gute Resultate gelungen. Ich hatte besonders in den ersten Jahren viele Verletzungen; der Punkt ist aber, dass ich zu einem Supersport-Motorrad werde, wenn ich noch länger in dieser Klasse fahre.»