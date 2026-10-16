Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Jerez: Arenas zerschmettert Krummis Pole-Rekord – Domi Aegerter Vierter!

Im Qualifying der Supersport-WM 2026 in Jerez holte sich Weltmeister Albert Arenas (Yamaha) in Rekordzeit die Pole-Position. Domi Aegerter (Kawasaki) begeistert als Vierter – Öttl mit Problemen.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jetzt läuft es bei Dominique Aegerter
Jetzt läuft es bei Dominique Aegerter
Foto: Gold & Goose
Jetzt läuft es bei Dominique Aegerter
© Gold & Goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im freien Training am Vormittag fuhr Ducati-Pilot Matteo Ferrari in 1:42,020 min die schnellste Runde auf dem Circuito de Jerez. Nur 0,047 sec langsamer Jorge Navarro mit der Triumph Street Triple, der im PTR‑Team Oli Bayliss ersetzt – der Australier ist an diesem Wochenende in der BSB im Einsatz. Weltmeister Albert Arenas (Yamaha) folgt als Dritter.

Werbung

Werbung

Der nach seinem Sturz in Estoril angeschlagene Jaume Masià (Ducati) erhielt nach der Session für das restliche Wochenende Startverbot – der WM-Dritte konnte sich nur auf Gehhilfen durch das Fahrerlager bewegen.

Wie schon das zweite Training der Superbike-Kategorie fand die Superpole der Supersport-WM bei schönstem Sommerwetter und 30 Grad Celsius statt. Weil die mittlere Kategorie nur ein freies Training hat, nutzten die Piloten die meiste Zeit der 40-minütigen Session für die Abstimmung der Motorräder. Das Qualifying wurde leicht verspätet um 16:05 Uhr gestartet.

Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Jorge Navarro, der auf seiner zweiten fliegenden Runde in 1:41,939 min bereits schneller als am Vormittag da. Dann ging es Schlag auf Schlag: Zuerst Jeremy Alcoba (Kawasaki), dann schrammte Arenas in 1:41,795 knapp am Rundenrekord von Randy Krummenacher aus 2019 vorbei.

Werbung

Werbung

Nach nur zehn Minuten sorgte der neue Weltmeister in 1:41,622 min für einen neuen Eintrag in der Pole-Statistik von Jerez!

TV-Programm

Bei Halbzeit führte unverändert Arenas, mit nur 0,050 und 0,087 sec Rückstand folgten Tom Booth-Amos (Triumph) und Ferrari. Erfreulich: Dominique Aegerter brillierte als Vierter vor seinem Kawasaki-Teamkollegen Alcoba und Navarro. Philipp Öttl folgte als 15. und Andreas Kofler (Yamaha) als 27.

Seltsam: ZX Moto-Pilot Valentin Debise gelang als 16. noch keine konkurrenzfähige Rundenzeit. Der Franzose steht bereits als Vizeweltmeister fest.

15 Minuten vor dem Ende stürmte der bis dahin unauffällige Can Öncü mit einem Rekord in 1:41,462 min an die Spitze. Aber parallel war auch Arenas auf einer flotten Runde unterwegs und war noch einmal um stolze 0,378 sec schneller! Der sieben Jahre alte Rekord von Randy Krummenacher war mittlerweile um 0,7sec unterboten!

Werbung

Werbung

Zehn Minuten vor dem Ende holten sich die meisten Piloten bei ihren Teams. Sektorbestzeiten blitzten bei Navarro, Aegerter, Ferrari, Öncü und Lucas Mahias (Yamaha) auf, aber die Bestzeit von Arenas hielt jedem Angriff stand. Weil sich Öncü zwei Minuten vor dem Ende in der ersten Kurve verbremste und sein Motorrad anschließend eingrub, wurden zudem zahlreiche Runden gestrichen.

Es blieb dabei: Der Spanier im Team AS Racing holt sich die letzte Superpole in diesem Jahr. Startplatz 2 sicherte sich Navarro; die erste Reihe komplettiert Öncü.

Sein bestes Qualifying in diesem Jahr lieferte Dominique Aegerter als Vierter ab – ein starkes Lebenszeichen des Schweizers, dessen Aufwärtstrend seit Cremona erkennbar ist. Hinter dem 35-Jährigen reihten sich Alcoba und Mattia Casadei (6.) mit der besten Ducati ein.

ZX Moto-Star Valentin Debise steigerte sich auf Platz 12, was für den sechsfachen Saisonsieger eine herbe Enttäuschung sein dürfte. Bester Honda-Pilot wurde – wie immer – Corentin Perolari auf Startplatz 16. Für QJ Motor sprang ein beschaulicher 23. Startplatz durch Raffaele De Rosa heraus.

Werbung

Werbung

Großer Frust bei Philipp Öttl: Nachdem der Bayer in der Schlussphase durch den Kies ratterte, kam der Feel-Racing-Pilot nicht über die 19- Position hinaus. Der Österreicher Andreas Kofler qualifizierte sich als 30.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Superpole

  3. Freies Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer

01

75

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

02

9

Jorge Navarro

Jorge Navarro

PTR Triumph Factory Racing

Jorge Navarro

Jorge Navarro

03

61

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

04

77

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

05

52

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

06

40

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

07

69

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

08

11

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

09

16

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

10

43

Simon Jespersen

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

Simon Jespersen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Supersport-WM Events
  1. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Supersport-WM

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien