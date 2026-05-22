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Entwicklungshelfer Philipp Öttl: Über diesen Einsatz freut sich auch Ducati

Im Rahmen der Superbike-WM-Tests in Misano waren auch eine Handvoll Supersport-Fahrer dabei, von denen Philipp Öttl der mit Abstand schnellste war. Was für den Bayer auf dem Programm stand.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl während des Misano-Tests
Philipp Öttl während des Misano-Tests
Foto: geebee images
Philipp Öttl während des Misano-Tests
© geebee images

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Im Artikel erwähnt

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Am 7. Mai berichtete SPEEDWEEK.com von Philipp Öttls erstem Test mit der neuen Panigale V2, die ab 2027 in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. Am 20./21. Mai fuhr der 30-jährige Ainringer erneut in Misano, Ducati hatte zum großen Test geladen. Während sämtliche Werksteams aus der Superbike-WM dabei waren, laut Reglement müssen solche Privattests für alle zugänglich sein, waren die wenigen übrigen Plätze Supersport-Fahrern aus dem Hause Ducati vorbehalten.

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Öttl hatte an der Adriaküste verschiedene Aufgaben zu erledigen: In den beiden Sessions am Mittwoch sowie in der ersten am Donnerstag konzentrierte er sich auf Arbeiten am aktuellen Motorrad, am Donnerstagnachmittag war er dann mit der neuen V2 unterwegs.

«Es ging ums Teile probieren, ums Aussortieren», schilderte Philipp. «Wir haben eine Schwinge und andere Felgen probiert, das Fahrwerk haben wir nicht angerührt. Das waren alles Grundarbeiten, inklusive Sitzposition, damit daraus ein Rennmotorrad wird.»

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Im Artikel erwähnt

Öttl hat die höchste Meinung von Ducati

Das Team Feel Racing und Ducati bringen Öttl viel Vertrauen entgegen, in dem er in die Entwicklung für das neue Motorrad intensiv eingebunden wird. Deshalb wäre der Wunsch des Assen-Siegers, dass er für 2027 «bleiben kann, wo ich momentan bin. Ich fühle mich im Team sehr wohl und möchte auch gerne bei Ducati bleiben, weil das ein guter Hersteller ist. Ich glaube auch, dass Ducati meine Testarbeit sieht, denn sie haben wichtigere Aufgaben als Supersport – MotoGP und Superbike sind hoch im Kurs. Ich mache diese Arbeit gerne und möchte mich mit 30 Jahren auch für die Zukunft empfehlen. Wir leisten gute Arbeit, mein Team weiß, wie man ein Motorrad entwickelt.»

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Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
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Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
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Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

In Most kam Öttl zuletzt wegen falscher Bedatung der Elektronik am Freitag im Qualifying unter die Räder und fiel nach den Rängen 9 und 7 in den Rennen auf den fünften WM-Rang zurück. Nach dem Misano-Test ist er für die kommenden Veranstaltungen in Aragon und Misano zuversichtlich. «Wir haben mit der Motorbremse experimentiert und versucht mehr Grip am Hinterrad zu finden, das waren unsere zwei Hauptaufgaben», hielt er fest. «Der Test lief nicht schlecht – es war relativ heiß und die Zeiten dafür gut.»

Positiv für den Süddeutschen: Er fuhr über eine halbe Sekunde schneller als der zweitbeste Supersport-Fahrer

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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