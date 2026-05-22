Entwicklungshelfer Philipp Öttl: Über diesen Einsatz freut sich auch Ducati

Am 7. Mai berichtete SPEEDWEEK.com von Philipp Öttls erstem Test mit der neuen Panigale V2 , die ab 2027 in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. Am 20./21. Mai fuhr der 30-jährige Ainringer erneut in Misano, Ducati hatte zum großen Test geladen. Während sämtliche Werksteams aus der Superbike-WM dabei waren, laut Reglement müssen solche Privattests für alle zugänglich sein, waren die wenigen übrigen Plätze Supersport-Fahrern aus dem Hause Ducati vorbehalten.

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Öttl hatte an der Adriaküste verschiedene Aufgaben zu erledigen: In den beiden Sessions am Mittwoch sowie in der ersten am Donnerstag konzentrierte er sich auf Arbeiten am aktuellen Motorrad, am Donnerstagnachmittag war er dann mit der neuen V2 unterwegs.

«Es ging ums Teile probieren, ums Aussortieren», schilderte Philipp. «Wir haben eine Schwinge und andere Felgen probiert, das Fahrwerk haben wir nicht angerührt. Das waren alles Grundarbeiten, inklusive Sitzposition, damit daraus ein Rennmotorrad wird.»

Öttl hat die höchste Meinung von Ducati

Das Team Feel Racing und Ducati bringen Öttl viel Vertrauen entgegen, in dem er in die Entwicklung für das neue Motorrad intensiv eingebunden wird. Deshalb wäre der Wunsch des Assen-Siegers, dass er für 2027 «bleiben kann, wo ich momentan bin. Ich fühle mich im Team sehr wohl und möchte auch gerne bei Ducati bleiben, weil das ein guter Hersteller ist. Ich glaube auch, dass Ducati meine Testarbeit sieht, denn sie haben wichtigere Aufgaben als Supersport – MotoGP und Superbike sind hoch im Kurs. Ich mache diese Arbeit gerne und möchte mich mit 30 Jahren auch für die Zukunft empfehlen. Wir leisten gute Arbeit, mein Team weiß, wie man ein Motorrad entwickelt.»

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In Most kam Öttl zuletzt wegen falscher Bedatung der Elektronik am Freitag im Qualifying unter die Räder und fiel nach den Rängen 9 und 7 in den Rennen auf den fünften WM-Rang zurück. Nach dem Misano-Test ist er für die kommenden Veranstaltungen in Aragon und Misano zuversichtlich. «Wir haben mit der Motorbremse experimentiert und versucht mehr Grip am Hinterrad zu finden, das waren unsere zwei Hauptaufgaben», hielt er fest. «Der Test lief nicht schlecht – es war relativ heiß und die Zeiten dafür gut.»

Positiv für den Süddeutschen: Er fuhr über eine halbe Sekunde schneller als der zweitbeste Supersport-Fahrer

Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:31,769 min 2. Iker Lecuona (E) Ducati 1:32,182 + 0,413 sec 3. Yari Montella (I) Ducati 1:32,282 + 0,513 4. Sam Lowes (GB) Ducati 1:32,284 + 0,515 5. Alberto Surra (I) Ducati 1:32,399 + 0,630 6. Axel Bassani (I) Bimota 1:32,430 + 0,661 7. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:32,457 + 0,688 8. Alex Lowes (GB) Bimota 1:32,496 + 0,727 9. Lorenzo Baldassarri (I) Ducati 1:32,515 + 0,746 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:32,561 + 0,792 11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:32,561 + 0,792 12. Xavi Vierge (E) Yamaha 1:32,737 + 0,968 13. Stefano Manzi (I) Yamaha 1:32,997 + 1,228 14. Tommy Bridewell (GB) Ducati 1:33,059 + 1,290 15. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:33,119 + 1,350 16. Michael vd Mark (NL) BMW 1:33,218 + 1,449 17. Somkiat Chantra (T) Honda 1:33,345 + 1,576 18. Jake Dixon (GB) Honda 1:33,405 + 1,636 19. Jonathan Rea (GB) Honda 1:33,652 + 1,883 20. Hannes Soomer (EST) BMW 1:34,000 + 2,231 21. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:34,148 + 2,379 22. Philipp Öttl (D) Ducati SSP 1:36,909 + 5,140 23. Michele Pirro (I) Ducati 1:37,060 + 5,291 24. Kevin Zannoni (I) Ducati SSP 1:37,458 + 5,689 25. Alessandro Zaccone (I) Ducati SSP 1:37,563 + 5,794 26. Mattia Casadei (I) Ducati SSP 1:37,890 + 6,121 27. Riccardo Rossi (I) Ducati SSP 1:38,534 + 6,765 28. Matteo Ferrari (I) Ducati SSP 1:38,668 + 6,899 29. Philipp Öttl (D) Ducati SSP 2027 1:39,548 + 7,779

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