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Renzi Corse Ducati: Akte Rossi geschlossen, neues Kapitel mit Héctor Garzó

Vor dem Heimspiel in Misano tauscht das Supersport-Team Renzi Corse seinen Fahrer aus. Auf Riccardo Rossi folgt Héctor Garzó. Erfahrung mit der V2-Ducati bringt der MotoE-Champion von 2024 nicht mit.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Héctor Garzó übernimmt ab Misano die Renzi-Ducati
Héctor Garzó übernimmt ab Misano die Renzi-Ducati
Foto: Renzi Corse
Héctor Garzó übernimmt ab Misano die Renzi-Ducati
© Renzi Corse

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Seit 2024 ist das Ducati-Team Renzi Corse in der Supersport-WM aktiv und etablierte sich 2025 mit Valentin Debise auf vorderen Positionen. Der Franzose holte in Aragon und Estoril jeweils einen Sieg und erreichte drei weitere Podestplätze. Aufgrund mehrerer Stürze beendete der 34-Jährige die Saison als WM-Fünfter.

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Für 2026 setzte Renzi Corse auf den Italiener Riccardo Rossi. Der 24-Jährige fuhr zuvor mit überschaubarem Erfolg die Moto3-WM und tat sich mit der Umstellung auf die V2 Panigale schwer. Bei Saisonhalbzeit war Platz 22 im ersten Lauf auf Phillip Island sein bestes Finish und ließ einen Aufwärtstrend vermissen.

Riccardo Rossi: Null Punkte in zwölf Supersport-Rennen!

Es war abzusehen: Vor dem Heimrennen in Misano zog Teamchef Stefano Renzi die Reißleine und trennte sich von Rossi. Als Nachfolger präsentierte das italienische Team den 28-jährigen Héctor Garzó.

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«Wir freuen uns sehr, Héctor in unserem Team willkommen zu heißen. Er ist ein Fahrer mit großem Talent und viel Erfahrung, der sich auf höchstem Niveau des internationalen Motorradrennsports bewährt hat», kommentierte Renzi den Fahrerwechsel. «Wir sind zuversichtlich, dass sein Beitritt einen wichtigen Beitrag zum unserem Projekt leisten und uns helfen wird, den Rest der Saison mit Ehrgeiz anzugehen. Ich möchte ihn herzlich willkommen heißen und wünsche ihm alles Gute für den Start in dieses neue Kapitel mit unserem Team.»

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Nach dem Gewinn der MotoE 2024 verlief die Karriere von Garzo im Sande. In diesem Jahr fungiert der Spanier als Moto2-Testfahrer des AGR-Teams. Die Supersport-WM ist für Garzo eine willkommene Gelegenheit.

«Ich möchte dem Team für diese Chance und das mir entgegengebrachte Vertrauen danken. Ich bin begeistert, in die Weltmeisterschaft zurückzukehren», betonte Garzo. «Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich werde mein Bestes geben, um unsere Ziele zu erreichen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

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