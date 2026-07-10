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Qualifying Supersport-WM Donington: Pole-Position für Öncü – Öttl 10.

Im Qualifying der Supersport-Klasse in Donington holte Yamaha-Pilot Can Öncü die Pole-Position. Auf 2 und 3 landeten WM-Leader Albert Arenas und Tom Booth-Amos. Philipp Öttl 10., Aegerter 13.

Stephan Moosbrugger

Von

Supersport-WM

Can Öncü
Can Öncü
Foto: Gold & Goose
Can Öncü
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Für die Bestzeit im freien Training der Supersport-WM in Donington Park am Freitagmorgen sorgte Triumph-Pilot Tom Booth-Amos. Auf den Rängen 2 und 3 landeten Can Öncü und Lucas Mahias (beide Yamaha). Der Deutsche Philipp Öttl (Ducati) hatte einen harmlosen Crash, er beendete die erste Session des Wochenendes auf Rang 8.

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Wie schon das FP fand auch das 40-minütige Qualifying am Nachmittag bei sommerlichen Bedingungen statt. Nach sechs Minuten hatte Mattia Casadei einen leichten Rutscher in Kurve 12. Da er seine Ducati auf der Strecke nicht mehr neu starten durfte, musste er sein Bike danach von der Piste schieben.

Nach neun Minuten stürzte Alessandro Zaccone (Ducati) im Bereich der Kurven 9 und 10. Weil danach sehr viel Kies auf der Strecke lag, wurde die Session unterbrochen, um den Asphalt zu reinigen. Zu diesem Zeitpunkt führte Tom Booth-Amos die Session mit 1:29,065 min an. Can Öncü, Albert Arenas, Jeremy Alcoba und Corentin Perolari komplettierten die Top-5 zu diesem Zeitpunkt.

Im Artikel erwähnt

Wenige Minuten später wurde die Session wieder gestartet. Kurz vor Halbzeit fuhr WM-Leader Arenas mit 1:28,951 min eine neue Bestzeit. Zum Vergleich: Den Supersport-Rundenrekord in Donington stellte Adrian Huertas mit 1:28,322 min auf.

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Die Top-5 nach 20 Minuten: Arenas, Booth-Amos, Öncü, Masia und Garcia.

Zehn Minuten vor dem Ende fuhr Can Öncü mit 1:28,650 min eine neue Bestzeit. Kurz danach stürzte Federico Caricasulo (ZX Moto) in Kurve 10 – er kroch danach sichtlich angeschlagen durchs Kiesbett. Philipp Öttl lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 12, Dominique Aegerter war 13.

Wenig später fuhr Aegerter die elftschnellste Zeit, Kawasaki-Teamkollege Alcoba preschte auf Rang 4 nach vorn. Zaccone hatte seinen zweiten Sturz im Qualifying – wieder in Kurve 10.

In den letzten Runden herrschte reger Betrieb auf der Strecke. An die Zeit von Öncü kam jedoch niemand mehr heran. Oli Bayliss stürzte in Kurve 11.

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Can Öncü holte die Pole-Position. Albert Arenas und Lokalmatador Tom Booth-Amos komplettieren die erste Startreihe.

Aus Reihe 2 werden am Samstag Jeremy Alcoba, Aldi Mahendra und Jaume Masia ins Rennen gehen. Die dritte Startreihe bilden Valentin Debise, Roberto Garcia und Oli Bayliss.

Philipp Öttl beendete das Qualifying auf Rang 10. Dominique Aegerter wurde 13. Andreas Kofler landete mit zwei Sekunden Rückstand auf Platz 26.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

19

28:22,911

1:29,059

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

19

+1,537

1:29,165

20

03

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

19

+2,244

1:29,042

16

04

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

19

+2,436

1:29,158

13

05

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

19

+3,090

1:29,166

11

06

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+3,787

1:29,040

10

07

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+4,367

1:29,138

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+5,166

1:29,156

8

09

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+5,418

1:29,288

7

10

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

+6,049

1:28,850

6

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