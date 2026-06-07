Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Endurance-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Marcel Schrötter nach Spa: «Wichtige Punkte, aber wir wollen mehr»

Marcel Schrötter fuhr mit ERC Endurance bei den 8 Stunden von Spa auf Gesamtrang 10. Wechselhaftes Wetter und ein Defekt am Schaltgestänge verhinderten jedoch ein besseres Ergebnis.

Endurance-WM

Marcel Schrötter hatte sich mehr ausgerechnet
Marcel Schrötter hatte sich mehr ausgerechnet
Foto: ERC Endurance
Marcel Schrötter hatte sich mehr ausgerechnet
© ERC Endurance

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Platz 10 bei den 8 Stunden von Spa hat Marcel Schrötter gemeinsam mit ERC Endurance wichtige Punkte für die Langstrecken-Weltmeisterschaft gesammelt. Der BMW-Pilot belegte mit seinen Teamkollegen Kenny Foray und Jan-Ole Jähnig den siebten Rang in der EWC-Kategorie und verbesserte sich mit dem Team auf den fünften Platz der Gesamtwertung.

Werbung

Werbung

Ganz zufrieden war Schrötter nach dem zweiten Saisonlauf allerdings nicht. Der 33-Jährige sah durchaus Potenzial für ein besseres Ergebnis, doch wechselhafte Wetterbedingungen und ein technischer Defekt warfen die Mannschaft zurück.

«Spa war ein großartiges Event. Vor allem wegen der fantastischen Rennstrecke. In dieser Hinsicht hat es wirklich Spaß gemacht», sagte Schrötter nach dem Rennen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Premiere in Spa: Schrötter erstmals Startfahrer

Für den Deutschen begann das 8-Stunden-Rennen mit einer Premiere. Er eröffnete den Wettbewerb für ERC Endurance und brachte die BMW M1000RR in den ersten Rennminuten sicher durch das dichte Feld. «Es war echt cool, zum ersten Mal der Startfahrer gewesen zu sein», hielt Schrötter fest.

Werbung

Werbung

Marcel Schrötter auf der BMW von ERC Endurance
Marcel Schrötter auf der BMW von ERC Endurance
Foto: ERC Endurance
Marcel Schrötter auf der BMW von ERC Endurance
© ERC Endurance

Sportlich musste das Team allerdings erkennen, dass die Spitze an diesem Wochenende außer Reichweite lag. «Leider hatten wir nicht die Pace, um mit den ersten fünf oder sechs Teams mitzuhalten», räumte Schrötter ein. Erschwert wurde die Aufgabe durch die typischen Spa-Bedingungen mit ständig wechselndem Wetter und unterschiedlichen Gripverhältnissen.

Dunlop-Teams auch im Nassen im Nachteil

«Die Wetterbedingungen – mit Regen und einer halb nassen, halb trockenen Strecke – haben uns auch nicht geholfen. Wegen der gemischten Bedingungen war es für uns aufgrund unseres Reifenmaterials etwas schwieriger und wir haben Zeit verloren», erklärte Schrötter, der in der Langstrecken-WM auf Dunlop-Reifen fährt, während die Spitzenteams auf Bridgestone setzen.

Zusätzlich verlor ERC Endurance wertvolle Minuten durch einen technischen Defekt. Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, kämpfte das Team im Rennen mit Problemen am Schaltautomaten beziehungsweise am Schaltgestänge, was einen ungeplanten Reparaturstopp notwendig machte.

Werbung

Werbung

Kenny Foray, Marcel Schrötter und Jan-Ole Jähnig
Kenny Foray, Marcel Schrötter und Jan-Ole Jähnig
Foto: ERC Endurance
Kenny Foray, Marcel Schrötter und Jan-Ole Jähnig
© ERC Endurance

Trotz der Rückschläge brachte das Team die BMW sicher ins Ziel und sammelte wichtige Zähler für die Meisterschaft. «Wir haben die Distanz solide absolviert und sind in unserer Wertung auf dem siebten Platz gelandet. Das sind auch wichtige Punkte, aber natürlich wollen wir mehr.»

Der ehemalige Moto2-Pilot sieht die Voraussetzungen für bessere Ergebnisse durchaus als gegeben an. «Wir haben als Team und mit den Fahrern definitiv das Potenzial, das zu erreichen. Ich denke, jeder von uns hat immer alles gegeben und zeitweise waren wir wirklich schnell.» Nach seiner Einschätzung verhinderten vor allem einige unglückliche Umstände ein besseres Resultat.

«Leider liefen ein paar Dinge nicht so, wie sie hätten laufen sollen. Aber das sind Dinge, aus denen wir lernen können und die wir hoffentlich beim nächsten Mal besser machen.» Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem BMW-Piloten nicht. Bereits Anfang Juli steht mit den Suzuka 8 Hours das prestigeträchtigste Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft auf dem Programm.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Endurance-WM Events
  1. Vergangen

    24h von Le Mans

    18.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    8h von Spa

    06.06.2026
    Zum Event

  3. 8h von Suzuka

    05.07.2026
    Zum Event

  4. Bol d'Or

    19.–20.09.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM