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Emotionales Statement von George Russell: «Mehr schlechte als gute Tage»

Mercedes-Pilot George Russell verließ nach dem Mexiko-GP überstürzt die Rennstrecke. Jetzt meldete er sich im Netz zu Wort. Ungewöhnlich offen spricht der Brite über seine Formel-1-Saison 2026.

Formel 1

George Russell verlor in Mexiko auch offiziell die Chance auf den WM-Titel
George Russell verlor in Mexiko auch offiziell die Chance auf den WM-Titel
Foto: XPB
George Russell verlor in Mexiko auch offiziell die Chance auf den WM-Titel
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Während Mercedes-Pilot Kimi Antonelli im Alter von nur 20 Jahren in Mexiko am Sonntag seinen ersten WM-Titel feierte, herrschte auf der anderen Seite der Mercedes-Garage Katerstimmung. Antonelli ist Champion – das bedeutet gleichzeitig, dass kein anderer Pilot mehr Chancen auf den Titel 2026 hat. Entsprechend markierte der Mexiko-GP das Aus aller WM-Chancen für Antonellis Teamkollegen George Russell. Der hatte zwar bereits vorher öffentlich den Titel abgeschrieben, auch rechnerisch waren seine Chancen vor Mexiko minimal – aber die Erkenntnis drang wohl bei Russell erst nach der Zielflagge in Mexiko-Stadt so richtig mit voller Wucht zu ihm durch.

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Russell-Flucht nach F1-Titel-Aus

Russell, der im Rennen enttäuschender Sechster wirkte und erneut ein schwieriges Rennen erwischt hatte, war nach dem GP merklich geknickt. Fair Play im Team: Russell gratulierte Antonelli und beglückwünschte auch dessen Familie. Danach verließ der Brite aber vorzeitig die Rennstrecke, schwänzte die verpflichtenden Medienrunden und auch eine Stewards-Anhörung und bekam dafür eine Strafe von 5000 Euro.

Entsprechend haben Fans und Reporter nach dem mathematischen Titel-Aus nichts von Russell gehört – doch gut 24 Stunden nach dem Rennen meldete sich der Mercedes-Pilot nun auf Social Media zu Wort.

Im Artikel erwähnt

Emotionale Worte von George Russell

Russell schrieb: «Jetzt scheint mir der richtige Moment zu sein, um aus dem Herzen zu sprechen. Diese Saison begann genau so, wie ich es mir erhofft hatte, doch dann geriet sie sehr schnell durch Pech und schwache Leistungen aus den Fugen. Es war die erste richtige Saison meiner Karriere, in der ich mehr schlechte als gute Tage hatte. War es schwer, damit umzugehen? Ja, sehr. War es schwer, mich Woche für Woche wieder aufzurappeln? Ja, sehr. War ich manchmal verunsichert? Oft. Ich weiß nur, dass ich alles gegeben habe und dass 2026 einfach nicht mein Jahr sein sollte.»

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Dann wandte er sich an seinen Teamkollegen Kimi Antonelli und sein Mercedes-Team: «Ich möchte Kimi ganz herzlich zu einer absolut unglaublichen Saison gratulieren. Du hast dir den Meistertitel wirklich verdient. Vielen Dank an das Team, das in dieser Saison das beste Auto und die beste Antriebseinheit auf die Beine gestellt hat; es war inspirierend zu sehen, wie alle in diesen vier schwierigen Jahren an einem Strang gezogen haben, um Mercedes wieder an die Spitze zu bringen.»

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Je nach Weltlage stehen jetzt noch zwei (Worst Case) bis vier (offizieller Kalender) Rennen an. Russell: «Jetzt kann ich nur versprechen, dass ich für den Rest dieser Saison und in der nächsten alles geben werde, um wieder zu der Leistung zurückzufinden, die ich den größten Teil meiner Karriere lang gezeigt habe – und ich drücke die Daumen, dass auch ein bisschen Glück zurückkehrt.»

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