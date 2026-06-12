Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nach Urteil für Gasly/Alpine (Monaco-3.): Drei Teams gehen gegen FIA vor!

Am 12. Juni musste die FIA gestehen: Messfehler in Monaco, Pierre Gasly hatte zu Unrecht Strafen erhalten, der Franzose ist wieder Dritter. Red Bull Racing, McLaren und die Racing Bulls sind wütend.

Formel 1

Isack Hadjar vor Oscar Piastri in Monaco
Isack Hadjar vor Oscar Piastri in Monaco
Foto: XPB
Isack Hadjar vor Oscar Piastri in Monaco
© XPB

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Peinlich, peinlich für die FIA: Am 12. Juni mussten die Regelhüter zugeben – die Boxengasse von Monaco ist falsch vermessen worden, um 77 cm, daher waren zwei Zeitstrafen gegen Pierre Gasly und Alpine nicht rechtens.

Werbung

Werbung

Die Franzosen konnten nachweisen, dass sie zu keinem Zeitpunkt in der Box schneller waren als die maximal erlaubten 60 km/h, daher wurden die Strafen als nichtig erklärt, und Gasly hat seinen sechsten Podestplatz seiner F1-Karriere sichergestellt, den ersten seit Brasilien 2024.

Gasly also nicht Siebter, sondern völlig zu Recht Dritter. Das bedeutet aber auch: Isack Hadjar (Red Bull Racing) nicht Dritter, sondern Vierter; Oscar Piastri (McLaren) nicht Vierter, sondern Fünfter, gefolgt von den beiden Racing Bulls-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad.

Empfehlungen

Und da RBR, McLaren und die Bulls Punkte eingebüsst haben, war zu erwarten, was als nächstes passieren würde: Sie wollen die Entscheidung der FIA pro Gasly/Alpine Protest anfechten, eine entsprechende Absichtserklärung ist beim Autosport-Weltverband deponiert worden. Eine solche Erklärung muss gemäss Reglement innerhalb von 60 Minuten eingereicht werden. Dann haben die Teams vier Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie wirklich in Berufung gehen wollen.

Werbung

Werbung

Bei vergleichbaren Fällen hatten wir schon beide Situationen: Dass ein Team wirklich gegen die FIA vorgeht oder dass es – wenn die Lage letztlich aussichtslos scheint – die Absichtserklärung zurückzieht.

TV-Programm

In den Anhörungen zum Messfehler von Monaco waren Vertreter aller elf Rennställe vertreten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

90

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

5

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

58

6

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

58

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

43

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

35

9

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

26

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

24

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM