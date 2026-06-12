Nach Urteil für Gasly/Alpine (Monaco-3.): Drei Teams gehen gegen FIA vor!

Peinlich, peinlich für die FIA: Am 12. Juni mussten die Regelhüter zugeben – die Boxengasse von Monaco ist falsch vermessen worden, um 77 cm, daher waren zwei Zeitstrafen gegen Pierre Gasly und Alpine nicht rechtens.

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Die Franzosen konnten nachweisen, dass sie zu keinem Zeitpunkt in der Box schneller waren als die maximal erlaubten 60 km/h, daher wurden die Strafen als nichtig erklärt, und Gasly hat seinen sechsten Podestplatz seiner F1-Karriere sichergestellt, den ersten seit Brasilien 2024.

Gasly also nicht Siebter, sondern völlig zu Recht Dritter. Das bedeutet aber auch: Isack Hadjar (Red Bull Racing) nicht Dritter, sondern Vierter; Oscar Piastri (McLaren) nicht Vierter, sondern Fünfter, gefolgt von den beiden Racing Bulls-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad.

Und da RBR, McLaren und die Bulls Punkte eingebüsst haben, war zu erwarten, was als nächstes passieren würde: Sie wollen die Entscheidung der FIA pro Gasly/Alpine Protest anfechten, eine entsprechende Absichtserklärung ist beim Autosport-Weltverband deponiert worden. Eine solche Erklärung muss gemäss Reglement innerhalb von 60 Minuten eingereicht werden. Dann haben die Teams vier Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie wirklich in Berufung gehen wollen.

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Bei vergleichbaren Fällen hatten wir schon beide Situationen: Dass ein Team wirklich gegen die FIA vorgeht oder dass es – wenn die Lage letztlich aussichtslos scheint – die Absichtserklärung zurückzieht.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Barcelona: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 14.06.2026 - 16:45

In den Anhörungen zum Messfehler von Monaco waren Vertreter aller elf Rennställe vertreten.