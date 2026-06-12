Misano Sportbike-Qualifying: Eine Kawasaki Ninja vor zwei Aprilia RS660

Mit dem Meeting in Misano beginnt die zweite Saisonhälfte der neuen Sportbike-WM 2026. Nicht am Start ist Phillip Tonn, der wegen einer Handverletzung bereits die Rennen in Most und Aragon verpasst hatte; Kove Racing Team 109 verpflichtete Alessandro Zanca als Ersatz. Eine zusätzliche Aprilia RS660 bringt Gaststarter Filippo Bianchi in die Startaufstellung.

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Dass mit Bianchi gerechnet werden muss, bewies der Italiener mit der Bestzeit im freien Training in 1:42,916 min. Zweitschnellster war mit Matteo Vannucci einer der beiden Aprilia-Stammfahrer. Mit Kawasaki, Triumph, Yamaha, Kove und Suzuki war jeder engagierte Hersteller mit mindestens einem Motorrad in den Top-13 vertreten.

Die Superpole um 14:10 Uhr fand bei sommerlichen Bedingungen statt. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte nach fünf Minuten WM-Leader Daid Salvador in 1:43,761 min. Für den ersten Sturz der Session sorgte Carl Harris, der im Sportbike-Team von Miguel Oliveira antritt. In den nächsten Minuten purzelten die Rundenzeiten kräftig. Für die erste Zeit unter 1:43 min sorgte Carter Thompson (Yamaha), bis Bianchi mit einer 1:42,731 min eine höhere Messlatte auflegte.

Wildcard-Pilot Filippo Bianchi (Aprilia): Sturz nach Bestzeit

Der Gaststarter war es auch, der bei Halbzeit in 1:42,417 min eine neue Bestzeit vorlegte – und anschließend in Kurve 4 stürzte! Der Aprilia-Pilot führte zu diesem Zeitpunkt mit 0,4 sec vor Vannucci und 0,5 sec vor Thompson. Auf Platz 4 war Salvador mit 0,7 sec Rückstand bester Kawasaki-Pilot.

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Bei noch acht Minuten gingen die ersten Piloten auf Zeitenjagd. Den Anfang machte Salvador, der in 1:42,280 min auf Platz 1 stürmte. Derweil tauchte mit Jeffrey Buis (+ 0,5 sec) erstmals ein Suzuki-Pilot in den Top-5 auf.

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In der Schlussphase wurden einigen Piloten wegen gelber Flaggen Rundenzeiten gestrichen, zum Beispiel als Thompson nach der Verbesserung auf Platz 4 seine Yamaha R7 im Kiesbett versenkte. So blieb es bei der Pole-Position für Kawasaki-Ass Salavador vor den Aprilia-Piloten Bianchi und Vannucci. Mit Thompson (Yamaha), Bruno Ieraci (Triumph) und Buis (Suzuki) ist die zweite Startreihe bunt gemischt.

300er-Weltmeister Benat Fernandez stellte die Kove 450RR auf Position 13, gefolgt von Taiyo Akso mit der einzigen Honda CBR600RR.