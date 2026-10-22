Deussen erlebte bei Superbike-Premiere Gegenwind wegen Regel-Dschungel

Die Lust an der Euro Moto, die nächstes Jahr wieder wie gewohnt als IDM am Start steht, hat es Daniel Deussen, Besitzer der Firma und des Teams Deussen Engines, nach dem Protest des Teams Triple M Ducati Frankfurt beim Finale auf dem Hockenheimring nicht verdorben. Doch beim Premieren-Wochenende war somit alles dabei, was der Rennsport so zu bieten hat. Deussen beschreibt sich selbst als Ein-Mann-Betrieb, der in der Nähe des Bodensees unter anderem beim Tuning von Steuergeräten vor allem bei Motorrädern von Hersteller Ducati seine Erfolge einfährt.

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Irgendwann keimte in ihm die Idee auf, warum sich nicht mal in einem richtigen Wettbewerb gegen starke Konkurrenz messen. «Wenn, dann richtig», lautete die Ansage und man suchte sich die Euro Moto Superbike als Spielwiese aus. «Ich habe einen guten Kontakt zu Philipp Öttl und er hatten mein Motorrad bereits in Hockenheim einen Tag lange getestet», beschreibt Deussen die Entstehungsgeschichte. «Und mir war klar, dass man es nicht weit bringt, wenn man alleine bei der Euro Moto auftaucht. Man braucht einen Crew-Chief und Philipp Öttl hatte die Idee mit Patrick Hobelsberger.» Der Bayer war zu Beginn des Jahres selbst noch in der Euro Moto aktiv und hatte dabei sein eigenes Team geleitet. Mit Bálint Kovács fand man einen Fahrer, der sowohl die Meisterschaft als auch die Strecke kannte. Dazu noch ein Werkstattleiter eines befreundeten Ducati-Händlers als Mechaniker und einen Mann für die Elektronik.

Stolperfalle Euro Moto Reglement

Beim Blick auf die Ducati des Teams Deussen Engines war für fachlich versierte Menschen unübersehbar klar, dass diese nicht mit der Elektronik aus dem Hause Ducati ausgerüstet war, wie unter anderem die Ducati der Piloten Lukas Tulovic und Lorenzo Zanetti. Daniel Deussen hatte auf eine Mectronik-Elektronik gesetzt. Da diese noch nicht für die Euro Moto Superbike homologiert ist und daher auch nicht in der Eligible Parts List steht, wollte sich Daniel Deussen im Vorfeld seines Gastauftritts absichern. Dafür wandte er sich an den offiziellen technischen Berater der Serie. «Der meinte, bei einer Wildcard kann man das schon mal machen und verwies mich an die technischen Kommissare», berichtet Deussen. Dort wurde er bei der technischen Abnahme am Donnerstag beim Euro Moto Finale in Hockenheim durchgewinkt.

Das Reglement ist nicht gut zusammengebastelt. Daniel Deussen

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Dem Protest von Konkurrent Lorenzo Zanetti, Teamchef Matthias Moser war in Ermangelung einer Lizenz am Vortag noch gescheitert, gegen die nicht regelkonforme Elektronik wurde von den Kommissaren am Sonntag dann stattgegeben. «Ich hatte im Vorfeld extra bei den entsprechenden Stellen nachgefragt», meinte Deussen, « Eigentlich wollte ich genau dieses Szenario vermeiden, aber schriftlich habe ich mir das nicht geben lassen. Damit Bálint überhaupt fahren konnte, hat er dann Berufung eingelegt und musste 500 Euro Berufungskaution bezahlen. Die Berufung wurde mittlerweile zurückgezogen, um die Verfahrenskosten zu sparen, da leider kaum Aussicht auf Erfolg besteht »

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Deussen ist nicht der Erste, der über eine widersprüchliche Gemengelage gestolpert ist. «Das Reglement ist nicht gut zusammengebastelt», urteilt Deussen, «und bietet viel zu viel Interpretationsspielraum.» Und sein persönliches Resümee? «So ein Euro Moto-Einsatz ist schwierig. Aber wir haben gezeigt, dass man es mit Herzblut und Leidenschaft etwas voranbringen und auch gute Ergebnisse erzielen kann. Wie es weitergeht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Eine ganze Saison alleine mit einem eigenen Team betreiben werde ich aber nicht. Das kriege ich mit meinem Tagesgeschäft nicht hin. Aber wenn es weitegeht, dann auf jeden Fall mit Ducati.»